La niña que perdió a su madre y hermana en trágico temporal emocionó a todos con una canción

REDACCIÓN ELONCE
Lara Barrios interpretó “Paisaje” durante el festejo por el Día del Maestro en la Escuela Nº 196 Marcelino Román. La comunidad educativa destacó ante Elonce el acompañamiento que recibió la niña tras perder a su madre y a su hermana.
Lara Barrios cantó “Paisaje” en su escuela y conmovió a toda la comunidad educativa durante el festejo por el Día del Maestro. La presentación se realizó en la Escuela Primaria Nº 196 “Marcelino Román”, donde la alumna estuvo acompañada por sus compañeros y docentes.
La niña interpretó la canción con el acompañamiento de la guitarra de uno de sus profesores. Sus compañeros de curso permanecieron junto a ella, mientras que el resto de los integrantes de la institución acompañó la actuación con palmas.
La participación adquirió un significado particular para la comunidad escolar debido a la historia atravesada por Lara. La niña perdió a su madre, Patricia Mena, y a su hermana Kiara Barrios, de 10 años, durante el trágico temporal que provocó el desborde del arroyo Colorado en Paraná.
El acompañamiento de la escuela
Integrantes de la comunidad educativa destacaron ante Elonce la decisión de Lara de participar del acto y el acompañamiento que recibió dentro de la institución. “Es un gran ejemplo y tuvo un gran valor. Que Dios la siga iluminando; se ve todo el amor que la escuela le brinda”, expresaron.
La presentación formó parte de las actividades organizadas por el Día del Maestro. En ese contexto, alumnos, docentes y familias compartieron el momento y acompañaron a la niña durante su interpretación.
El vínculo de Lara con la escuela había sido señalado como uno de los espacios de contención después de la tragedia familiar. La actuación permitió observar el acompañamiento cotidiano de sus compañeros y de los trabajadores de la institución.
La tragedia del arroyo Colorado
El hecho en el que murieron Patricia Mena y su hija Kiara ocurrió el 19 de febrero, cuando una tormenta descargó más de 120 milímetros de lluvia y provocó el desborde del arroyo Colorado. El agua avanzó sobre viviendas ubicadas en la zona de Blas Parera y Churruarín.
La casa de la familia cedió ante la presión de la corriente. Patricia y Kiara fueron arrastradas, mientras que el padre y otros dos menores lograron ser rescatados con la colaboración de vecinos.
“Fue todo muy rápido, el agua entró con una fuerza que no pudimos frenar”, había relatado a Elonce uno de los vecinos que intentó asistir a la familia durante la emergencia.
Después de la desaparición de la mujer y la niña, se desplegó un operativo que contó con la participación de efectivos policiales, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios, buzos tácticos, Protección Civil y personal municipal.
El cuerpo de Patricia fue encontrado durante la tarde del jueves, después de más de diez horas de rastrillajes. El hallazgo se produjo en el lecho del arroyo Colorado, a unos 400 metros de la vivienda que había sido destruida.
La búsqueda de Kiara continuó con drones, un helicóptero, embarcaciones y recorridas terrestres. El operativo se amplió aguas abajo ante la posibilidad de que la corriente la hubiera desplazado hacia otro sector.
El cuerpo de la niña fue localizado durante la mañana del sábado, después de más de dos días de búsqueda. Fue encontrado en un sector del arroyo Las Viejas, cerca del río Paraná.
La confirmación cerró el operativo que había movilizado a equipos de emergencia y voluntarios durante casi tres jornadas. Vecinos y allegados acompañaron a la familia y colaboraron con alimentos, abrigo y asistencia para quienes participaban de los rastrillajes.
Patricia y Kiara fueron despedidas posteriormente por sus familiares y la comunidad. La vivienda quedó destruida y los sobrevivientes de la familia debieron afrontar las consecuencias materiales y personales del temporal.