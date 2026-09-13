Una tarde de fe sobre el Paraná: las mejores postales de la Procesión Náutica

La Procesión Náutica avanzó este domingo por las aguas del río Paraná en el marco de la celebración por los 50 años de la tradicional manifestación de fe vinculada a Bajada Grande. Las cámaras de Elonce acompañaron el recorrido y registraron las postales que dejó el paso de la Virgen durante una tarde soleada.

Embarcaciones participaron del recorrido por el Paraná mientras los fieles acompañaron uno de los momentos más esperados de la jornada. La celebración reunió a distintas generaciones que mantuvieron vigente una tradición religiosa iniciada hace medio siglo y estrechamente relacionada con la comunidad de Bajada Grande.

Durante la actividad, Monseñor Raúl Martín dialogó con Elonce y destacó las condiciones que acompañaron el recorrido de la imagen por el río. Además, aprovechó la ocasión para recordar al Papa Francisco y recuperar uno de los mensajes que marcó su pontificado.

El recuerdo del Papa Francisco durante la Procesión Náutica

“Se trata, como diría Francisco, de ir y hacer lío, de hacer una iglesia de puertas abiertas y que todos se vean invitados a acercarse a Jesús, que es lo importante”, expresó Monseñor Martín ante Elonce durante la histórica jornada.

Sus palabras se dieron en medio de la celebración religiosa que combinó el recorrido terrestre por las calles de Paraná con la tradicional navegación. La presencia de la imagen sobre el río constituyó uno de los momentos centrales de una jornada marcada por la participación de numerosos fieles.

La Procesión Náutica llegó a sus 50 años como una expresión religiosa que atravesó distintas generaciones. El aniversario permitió recuperar historias de quienes impulsaron la iniciativa y de las personas que, con el paso de las décadas, continuaron trabajando para sostenerla.

“Hoy estamos recogiendo esos frutos que otros sembraron”

El padre Tito también dialogó con Elonce y puso el foco en la historia construida por la comunidad religiosa de Bajada Grande. Al observar el camino recorrido durante estas cinco décadas, expresó: “Siento mucha gratitud al mirar hacia atrás. Estoy agradecido de todo lo que dios ha hecho en bajada Grande y en esa comunidad. A través de sus pastores, Dios se manifiesta. Hoy estamos recogiendo esos frutos que otros sembraron”.

El sacerdote remarcó así el trabajo realizado durante años por quienes formaron parte de la comunidad y contribuyeron a mantener la celebración. La edición de este domingo adquirió un significado especial precisamente por cumplirse medio siglo desde el comienzo de la tradicional procesión.

A lo largo de la jornada, la imagen recorrió diferentes sectores acompañada por fieles hasta llegar al río Paraná. Allí, las embarcaciones y el paisaje costero conformaron algunas de las imágenes más representativas del aniversario registradas por las cámaras de Elonce.

El llamado a acercar la Iglesia a los barrios

El padre Tito también se refirió al presente de la tarea pastoral y al objetivo de profundizar el vínculo con los vecinos de los distintos barrios. “Mi deseo como párroco es que la comunidad de los barrios se acerque. Nosotros hacemos misas barriales”, resaltó sobre las tareas eclesiásticas.

La intención, explicó, estuvo vinculada con acercar las actividades religiosas a las comunidades y continuar fortaleciendo una presencia que durante décadas acompañó a los habitantes de Bajada Grande y otros sectores de Paraná.

De esta manera, la Procesión Náutica volvió a navegar las aguas del Paraná y dejó imágenes cargadas de simbolismo en su 50º aniversario. La jornada conjugó el recuerdo de quienes iniciaron la tradición, la participación de los fieles y el mensaje de una Iglesia que busca mantener abiertas sus puertas a la comunidad.