Franco Colapinto correrá el GP de Azerbaiyán un sábado: el motivo del cambio

Franco Colapinto ya tiene su próximo desafío confirmado en la Fórmula 1 después de su participación en Madrid. El argentino competirá en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se desarrollará entre el jueves 24 y el sábado 26 de septiembre, con una particularidad poco habitual para la categoría.

La carrera principal no se disputará el domingo, como sucede normalmente en la mayoría de las fechas del campeonato, sino el sábado 26 desde las 8 de Argentina. Como consecuencia, también deberán adelantarse las prácticas libres y la clasificación.

La modificación no responde a una decisión deportiva ni televisiva de la Fórmula 1. El domingo 27 de septiembre se conmemora en Azerbaiyán el Día del Recuerdo, jornada dedicada a homenajear a los caídos durante la guerra de 2020 entre ese país y Armenia.

Por qué la carrera pasó al sábado

La conmemoración comenzó a realizarse oficialmente en 2021 y tiene lugar cada 27 de septiembre. Como esa fecha coincidía en 2026 con el domingo previsto originalmente para el Gran Premio, la organización decidió trasladar toda la actividad un día hacia adelante.

De esta manera, Franco Colapinto tendrá un fin de semana diferente al esquema habitual de la Fórmula 1. Las dos primeras prácticas se disputarán el jueves 24, mientras que el viernes estarán concentradas la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

Será además una situación inédita desde que el Gran Premio comenzó a disputarse durante septiembre. Entre 2016 y 2023, la competencia había ocupado diferentes fechas de abril y junio, mientras que en 2024 y 2025 se organizó durante el fin de semana anterior al Día del Recuerdo.

Cómo será el cronograma del GP de Azerbaiyán

La actividad comenzará el jueves 24 de septiembre con la primera práctica libre desde las 5.30 de Argentina. La segunda sesión se pondrá en marcha ese mismo día a las 9 y permitirá a los equipos completar las primeras evaluaciones sobre el circuito urbano de Bakú.

El viernes 25 tendrá lugar la tercera práctica a partir de las 5.30. Apenas unas horas más tarde, desde las 9, se desarrollará la clasificación que establecerá las posiciones de largada para la competencia principal.

Finalmente, Franco Colapinto disputará la carrera el sábado 26 desde las 8 de Argentina. De esta forma, cuando habitualmente el paddock se encuentra realizando la clasificación, esta vez la Fórmula 1 ya estará definiendo el Gran Premio.

Una particularidad que ya tuvo antecedentes

Aunque correr un sábado es poco frecuente, la categoría tuvo otros antecedentes recientes. El Gran Premio de Las Vegas de 2025 también celebró su carrera durante esa jornada, aunque en aquel caso la elección estuvo relacionada con cuestiones de espectáculo y horarios televisivos.

En Azerbaiyán, en cambio, la modificación obedece específicamente al calendario institucional del país. El objetivo es evitar que el evento internacional coincida con una fecha de especial significado nacional para la sociedad azerbaiyana.

Así, Franco Colapinto llegará a Bakú con menos días tradicionales de actividad y con toda la programación adelantada. El argentino tendrá desde el jueves 24 sus primeras vueltas y afrontará el sábado 26 la carrera, un día antes de lo que suele marcar el calendario habitual de la Fórmula 1.