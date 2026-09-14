Papa León XIV cumple 71 años y los fieles se adelantaron con una sorpresa en el Vaticano

El Papa León XIV cumple este lunes 14 de septiembre 71 años y transita la jornada prácticamente sin modificaciones en su actividad cotidiana. Se trata de su segundo cumpleaños desde que asumió al frente de la Iglesia Católica y, como es habitual en el Vaticano, no están previstas celebraciones oficiales especiales.

La tradición de la Santa Sede establece que el cumpleaños del pontífice no suele formar parte del calendario institucional, a diferencia de su onomástica. Por ese motivo, León XIV mantendrá las reuniones previstas y continuará con sus compromisos habituales.

Las primeras muestras de afecto llegaron un día antes. Durante el rezo del Ángelus del domingo, numerosos fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a cantar para felicitarlo cuando apareció en la ventana del Palacio Apostólico.

Una jornada con actividad oficial

Entre las actividades destacadas de este lunes, el Papa León XIV realizará su primera visita a la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde participará de la inauguración de una exposición dedicada al agua.

La muestra representa el primer capítulo de un ciclo denominado “Catástrofe y Maravilla”, previsto para desarrollarse durante cinco años. El proyecto utiliza distintas expresiones artísticas para reflexionar sobre cuestiones ambientales y sociales.

En esta primera instancia, el eje estará puesto en el agua como recurso indispensable y compartido, pero también en los riesgos asociados a fenómenos extremos y a las consecuencias de la crisis climática global.

Su segundo cumpleaños como pontífice

El aniversario también volvió a poner el foco sobre algunos aspectos personales del Papa León XIV. En los días previos, su hermano John Prevost habló desde Chicago sobre la adaptación del pontífice a las exigencias que supone conducir la Iglesia Católica.

John Prevost destacó su capacidad para sostener la intensa actividad del cargo y contó además algunas situaciones cotidianas que todavía mantienen entre ambos. Según relató, León XIV lo ayudó recientemente a resolver inconvenientes con su computadora e incluso cuestiones relacionadas con su declaración de impuestos.

De esta manera, el pontífice atraviesa sus 71 años combinando los saludos recibidos por los fieles con una agenda sin actos extraordinarios. Su actividad continuará centrada en las reuniones previstas y en la inauguración de la exposición de la Biblioteca Apostólica Vaticana.