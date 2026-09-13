Se hundió un barco en Indonesia: hay 139 desaparecidos y 102 personas fueron rescatadas

Un barco con 241 pasajeros se hundió en el mar de Java, en Indonesia, y al menos 139 personas permanecen desaparecidas, luego de que la embarcación perdiera contacto durante la madrugada del domingo. Hasta el momento, una persona murió y 102 fueron rescatadas, mientras continúa el operativo para localizar a quienes permanecen sin ser encontrados.

El Virgo Transport 8 había partido el sábado a las 10.13, hora local, desde Surabaya, en la provincia de Java Oriental. La embarcación tenía como destino Banjarmasin, en Kalimantán del Sur, en la isla de Borneo, en el sudeste asiático.

La comunicación con el barco se interrumpió cerca de las 2 de la madrugada. Dos horas después, la Oficina de Búsqueda y Rescate de Banjarmasin recibió el aviso de la empresa operadora, PT Virgo Yoel Rihi.

El barco había atravesado una zona de mal tiempo

El jefe de la oficina encargada de coordinar la búsqueda, I Putu Sudayana, explicó que el operador informó sobre el incidente después de recibir datos sobre las condiciones meteorológicas que había enfrentado la embarcación.

“El operador del barco reportó el incidente a las autoridades tras recibir información de que la embarcación se había topado con mal tiempo”, señaló Sudayana durante una conferencia por videollamada.

La última ubicación conocida del Virgo Transport 8 fue registrada en una zona del mar de Java, a unos 148 kilómetros del muelle de Búsqueda y Rescate de Basirih, en Banjarmasin.

El jefe de Basarnas, el mariscal del aire Mohammad Syafii, indicó que llegar desde el muelle hasta el punto señalado demandaría aproximadamente cinco horas.

“La distancia es de 80 millas náuticas desde el muelle SAR de Basirih Banjarmasin”, precisó.

Desplegaron un amplio operativo de rescate

Tras recibir la alerta, las autoridades enviaron un equipo de rescate y una embarcación hacia la última posición conocida del barco. Además, el Centro de Mando de Basarnas emitió avisos por radio a todo el tráfico marítimo de la zona para colaborar con la búsqueda.

Las tareas comenzaron durante la mañana del domingo y cuentan con la participación de personal de la Marina, la Policía y la empresa propietaria de la embarcación. Debido a la cantidad de pasajeros y tripulantes involucrados, las autoridades movilizaron los recursos disponibles para intentar localizar a los desaparecidos.

El operativo también incluye la coordinación con autoridades marítimas y otros organismos vinculados a las tareas de emergencia. Paralelamente, se mantiene un monitoreo de las condiciones meteorológicas en el área donde se concentra la búsqueda.

Pidieron calma a los familiares

Mientras continúa el operativo en el mar de Java, las autoridades solicitaron a los familiares de los pasajeros esperar los partes oficiales y evitar difundir información no confirmada.

“Instamos al público y a las familias de los pasajeros a mantener la calma y esperar información oficial de los agentes. El equipo conjunto de búsqueda y rescate continúa monitoreando la zona y realizando labores de búsqueda en función de los avances en el terreno”, sostuvo Sudayana.

Por el momento, el saldo informado es de una persona fallecida, 102 rescatadas y 139 desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para determinar qué ocurrió con el barco y localizar a los pasajeros que todavía no fueron encontrados.