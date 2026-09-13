El tren en el que viajaba el ex primer ministro británico fue atacado con drones en Ucrania

El ex primer ministro británico salió ileso tras el ataque al tren en el que viajaba

El ex primer ministro británico Boris Johnson salió ileso luego de un ataque con drones contra un tren en Ucrania, ocurrido cerca de la frontera con Polonia. El exmandatario viajaba junto a otros dirigentes y funcionarios europeos en un convoy diplomático que había atravesado la zona pocos minutos antes.

El episodio se produjo en las inmediaciones de la estación de Yahodyn, en la región de Volinia, a unos dos kilómetros del límite con Polonia. El tren atacado era una formación de pasajeros cuya locomotora fue alcanzada por un dron, aunque no se registraron personas heridas.

El convoy de Johnson activó un protocolo de seguridad

Johnson regresaba de Kiev, donde había participado de la conferencia Estrategia Europea de Yalta, junto con distintas figuras políticas europeas. Su convoy diplomático atravesó la estación antes del ataque.

Créditos: Reuters

Al detectarse la presencia de drones en la zona, el tren en el que viajaba el ex primer ministro británico recibió una alerta y activó un protocolo de seguridad. Finalmente, la formación pudo continuar su recorrido sin que ninguno de sus pasajeros resultara afectado.

Entre los integrantes del viaje también se encontraba el ex primer ministro sueco Carl Bildt, quien posteriormente confirmó que el tren atacado había pasado pocos minutos después del convoy diplomático.

Bildt difundió imágenes del episodio y señaló que los pasajeros de la formación alcanzada fueron evacuados antes del impacto. No se registraron heridos.

Ucrania investiga si el objetivo era el tren diplomático

La empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia indicó que existía la posibilidad de que el convoy diplomático hubiera sido el objetivo del ataque. Según explicó, su salida había sido adelantada por motivos de seguridad.

La compañía también señaló que los horarios de los servicios ferroviarios son modificados de manera frecuente debido a la amenaza de ataques rusos contra la infraestructura ferroviaria del país.

El ataque ocurrió en una zona especialmente sensible por su proximidad con Polonia y el territorio de la OTAN, en medio de una nueva ofensiva rusa con drones sobre distintos puntos de Ucrania.

Johnson cuestionó el ataque

Tras el episodio, Boris Johnson calificó el ataque como un hecho “insensato” y cuestionó los ataques contra la infraestructura ferroviaria civil de Ucrania, al remarcar el riesgo que este tipo de acciones representa para la población.

No se informó que Johnson ni ninguno de los integrantes de la delegación diplomática haya sufrido heridas. El ex primer ministro británico y los demás miembros del convoy pudieron continuar su viaje hacia Polonia.