Zverev conquistó el US Open y celebró su segundo Grand Slam del año

Alexander Zverev campeón del US Open tras derrotar a Ben Shelton por 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. El alemán consiguió su segundo Grand Slam de 2026 y protagonizó un insólito momento al no advertir inmediatamente que había ganado la final.
Alexander Zverev campeón del US Open: el alemán, número 2 del ranking mundial, derrotó al estadounidense Ben Shelton (9°) por 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2, después de tres horas y 22 minutos de juego, y levantó el trofeo del último Grand Slam de la temporada 2026.
La conquista en Nueva York significó el segundo título de Grand Slam para Zverev, quien meses atrás había celebrado en Roland Garros. De esta manera, cerró una temporada histórica con dos de los cuatro torneos más importantes del circuito.
Además, el alemán se convirtió en el cuarto tenista que consiguió sus primeras dos coronas de Grand Slam durante una misma temporada. Antes lo habían logrado Jimmy Connors, en 1974; Guillermo Vilas, en 1977; y Jannik Sinner, en 2024.
La revancha de Zverev en Nueva York
El título tuvo un significado especial para Zverev por lo ocurrido seis años atrás en el mismo escenario. En la final del US Open 2020, disputada durante la pandemia, el alemán llegó a tener una ventaja de dos sets frente al austríaco Dominic Thiem, pero terminó perdiendo el partido en cinco parciales.
Esta vez, Zverev consiguió cerrar la historia. Se adjudicó el primer set por 6-3 y prevaleció en un ajustado segundo parcial, que resolvió por 7-2 en el tie-break. Shelton reaccionó para quedarse con el tercero por 7-5, pero el alemán retomó el control y sentenció la final con un contundente 6-2.
La consagración no modificará inicialmente su posición en el ranking: continuará como número 2 del mundo. Sin embargo, quedará a menos de 2.000 puntos del líder Jannik Sinner, quien no participó del torneo neoyorquino debido a una lesión.
Ganó el US Open y no se había dado cuenta
Uno de los momentos más particulares de la final ocurrió precisamente cuando Zverev consiguió el campeonato. Shelton envió larga una devolución y el estadio estalló para celebrar al nuevo ganador, pero el alemán actuó inicialmente como si el partido todavía continuara.
Zverev se dirigió hacia un rincón y devolvió las pelotas hacia el otro lado de la cancha, como si solamente hubiera conservado su servicio y estuviera esperando el siguiente saque de su rival. Durante algunos segundos miró desconcertado hacia las tribunas hasta que comprendió que acababa de convertirse en campeón.
Entonces sí, el alemán levantó los brazos y comenzó el festejo por un título que le permitió saldar aquella cuenta pendiente que había quedado abierta desde la dolorosa derrota de 2020, sostuvo La Nación.
El emotivo mensaje dedicado a su madre
Durante la ceremonia, Zverev protagonizó otro de los momentos destacados al dedicar parte de su discurso a su madre y recordar el acompañamiento que recibió desde niño después de ser diagnosticado con diabetes.
“Quiero agradecerle a una persona que, en realidad, nunca ve mis partidos, pero que es la más importante en mi vida tenística y en mi vida. Cuando a tu hijo de 4 años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen que su vida y sus posibilidades de dedicarse al deporte estarán muy, muy limitadas, hace falta una madre increíblemente fuerte para salir y decir: ‘Mi hijo llegará a donde él quiera llegar. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere dedicarse a otra cosa, lo hará. Pero esta enfermedad no nos definirá’. Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Se necesita una mujer de una fortaleza increíble para hacer lo que ella hizo”, expresó.
Para Shelton, en cambio, la derrota significó otra oportunidad perdida para terminar con una extensa sequía del tenis estadounidense masculino en Flushing Meadows. Andy Roddick, campeón en 2003, continúa siendo el último jugador local que conquistó el US Open.
El estadounidense tampoco consiguió revertir su historial frente al flamante campeón. Con la derrota en la definición, Shelton acumuló seis caídas en seis enfrentamientos contra Zverev, quien coronó en Nueva York una temporada marcada por sus dos primeros títulos de Grand Slam.