China Suárez y Mauro Icardi reavivaron rumores de boda con un anillo y una canción de casamiento

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mostrarse juntos este domingo 13 de septiembre y una serie de publicaciones reactivó los rumores sobre un posible casamiento. Las imágenes llamaron especialmente la atención por dos detalles: un anillo que la actriz dejó visible en varias fotografías y la utilización de una versión de una canción preparada especialmente para bodas.

Durante los días anteriores, Suárez había compartido principalmente contenido junto a sus hijos o en soledad, algo que llamó la atención porque la pareja suele exponer distintos momentos de su vida cotidiana. Esa ausencia terminó cuando la actriz publicó primero una imagen con una limonada casera y, poco después, amplió la toma sobre una de sus manos.

En ese segundo posteo quedó claramente visible una joya que ya había provocado versiones de compromiso en otras oportunidades. Sin realizar ninguna aclaración, la actriz volvió a colocar el anillo en el centro de la escena y generó una nueva ola de comentarios entre sus seguidores.

Las fotos que volvieron a mostrar a la pareja

Más tarde apareció una postal en blanco y negro de la China Suárez y Mauro Icardi juntos. Ella se mostró abrazándolo desde atrás, mientras le daba un beso en la mejilla y apoyaba la mano sobre su pecho, dejando nuevamente expuesta la joya.

En la publicación, Suárez etiquetó al delantero, que apareció con una gorra oscura y un buzo tejido. La secuencia marcó además la primera aparición conjunta de ambos después de varios días sin contenido compartido en sus perfiles.

Las imágenes correspondieron a un domingo distendido en el que también estuvo presente Agui Bragarnik, integrante de la familia de Christian Bragarnik. El empresario está vinculado al Elche de España, club que semanas atrás había aparecido entre los posibles destinos deportivos del delantero.

Una canción de bodas alimentó las especulaciones

El detalle que terminó de impulsar las versiones fue un collage elaborado por la actriz con diferentes variantes de la misma fotografía. Para acompañarlo eligió “Ordinary”, de Alex Warren, pero utilizó una edición vinculada especialmente con casamientos.

La combinación entre esa elección musical y la reiterada exposición del anillo fue interpretada en redes sociales como una posible señal sobre los planes de la pareja. Sin embargo, hasta el momento ni la China Suárez y Mauro Icardi realizaron un anuncio formal sobre un compromiso o una futura boda.

Icardi tampoco republicó el contenido en su cuenta personal. En las últimas semanas, el futbolista había reducido su exposición pública mientras atraviesa definiciones vinculadas con su futuro profesional después de su etapa en Galatasaray.

La situación personal de Mauro Icardi

Otro elemento que rodea las especulaciones es que el delantero continúa formalmente casado con Wanda Nara. El proceso de divorcio permanece abierto en la Justicia italiana y todavía existen cuestiones pendientes entre ambos vinculadas con la división de bienes y responsabilidades familiares.

Ese escenario implica que las publicaciones de la pareja constituyen por ahora únicamente indicios interpretados por sus seguidores. La presencia del anillo y la canción elegida alimentaron los rumores, pero no representan una confirmación de que exista una fecha o un proyecto concreto de matrimonio.

Mientras tanto, la China Suárez y Mauro Icardi continúan mostrando momentos de su relación en las redes sociales. Esta vez, una sucesión de imágenes románticas y dos detalles puntuales fueron suficientes para volver a instalar las versiones de boda alrededor de una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino.