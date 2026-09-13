Gladys La Bomba Tucumana analiza cerrar su local de empanadas por los altos costos

Gladys “La Bomba” Tucumana puso en duda la continuidad de su local de empanadas en Recoleta, que funciona desde mediados de 2024. La cantante explicó que, pese a que el emprendimiento recibe clientes y tiene buenos resultados en ventas, los costos necesarios para mantenerlo volvieron cada vez más difícil sostener la actividad.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, la artista reconoció que evalúa cerrar el negocio debido a que los ingresos no alcanzan para compensar los gastos fijos.

“Estoy viendo si voy a cerrar o voy a continuar. Me va excelente, pero los gastos que tengo para mantener mi local no condicen con los ingresos”, explicó.

Entre los principales costos que debe afrontar mencionó los salarios, las obligaciones impositivas y el alquiler del establecimiento.

“Están los empleados, ARCA, el alquiler”, enumeró la cantante al describir las dificultades que atraviesa su emprendimiento gastronómico.

“Está costando un montón salir adelante”

Gladys también describió un escenario complicado para el comercio en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que la situación no afecta únicamente a su negocio.

“Vas por una cuadra y están todos los negocios cerrados, hay solo uno abierto y no vende nada. Está costando un montón salir adelante”, sostuvo.

Como ejemplo del aumento de los costos, contó una situación que experimentó recientemente al comprar insumos para su local. Según relató, una bolsa de cebollas que había adquirido a $17.000 pasó a costar $28.000 apenas una semana después.

“¿Dónde notan que baja la inflación? Yo no lo noto”, cuestionó la cantante.

También hizo referencia al impacto que tienen los precios de los alimentos sobre las familias y sostuvo que algunos productos dejaron de estar al alcance de buena parte de la población.

“Hoy es un lujo comer una milanesa, la gente que tiene plata nada más compra carne”, afirmó.

Gladys explicó por qué mantiene varios trabajos

La cantante también habló sobre su situación personal y explicó que continúa desarrollando distintas actividades laborales para sostenerse económicamente y ayudar a su familia.

“Yo trabajo para vivir, para ayudar a mi madre. Es la realidad de muchos argentinos. Soy una ciudadana que vive laburando”, expresó.

El local de empanadas fue concebido como una alternativa a su carrera musical y como una manera de diversificar sus ingresos. Sin embargo, la combinación de costos laborales, impositivos y de alquiler llevó a la artista a replantearse la continuidad del proyecto.

Por el momento, Gladys La Bomba Tucumana no confirmó el cierre del establecimiento, pero admitió que analiza esa posibilidad ante las dificultades para lograr que el negocio resulte rentable.

Además, durante la entrevista la cantante deslizó que podría incursionar en política en Tucumán y que, en ese caso, estaría dispuesta a alejarse de los escenarios para dedicarse a trabajar cerca de la gente.