Mirtha Legrand recibió el alta médica tras casi una semana internada por bronquitis

La conductora recibió el alta tras estar internada durante una semana

Mirtha Legrand recibió el alta médica este domingo, luego de permanecer casi una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La conductora, de 99 años, regresó a su casa para continuar con la recuperación y se espera que pueda retomar sus actividades cuando los médicos lo indiquen.

La confirmación fue realizada a través de un parte médico emitido por el centro de salud y difundido por la cuenta de La Mesaza, el programa de televisión de la conductora.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación. A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible”, indicó el comunicado firmado por el director médico del Sanatorio Mater Dei, Enrique Echagüe.

Mirtha Legrand continuará su recuperación en su casa

El parte médico también expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de cariño y acompañamiento recibidas durante los días en los que la conductora permaneció bajo atención médica.

“Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días”, agregó el documento fechado este domingo 13 de septiembre.

Mirtha dejó el sanatorio por el sector de estacionamiento y regresó a su domicilio, donde continuará bajo seguimiento durante los próximos días.

La internación había comenzado el lunes 7 de septiembre, después de que la conductora se ausentara de sus compromisos televisivos durante el fin de semana anterior.

Había sido internada por un cuadro respiratorio

En un primer momento, desde el entorno de la conductora habían señalado que atravesaba un cuadro de gripe. Sin embargo, los estudios médicos determinaron posteriormente que se trataba de un problema respiratorio de tipo bronquial, por el cual quedó internada en una habitación común del Sanatorio Mater Dei.

Durante los días de internación, distintos allegados llevaron tranquilidad sobre su evolución. La periodista Mercedes Ninci había informado que Mirtha se encontraba en buen estado y que respondía favorablemente al tratamiento.

“Ella está muy bien. Estuvo acompañada por sus enfermeras particulares. El médico la vio bárbara. Cumplió cinco días de antibiótico y su salida es inminente”, había señalado Ninci en televisión.

Juana Viale estuvo al frente de La Noche de Mirtha

Mientras Mirtha permanecía internada, su nieta Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha durante el fin de semana.

Desde el programa, Juana había transmitido tranquilidad sobre la salud de su abuela y contó que permanecía activa pese a encontrarse internada.

“Mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, había expresado al comienzo de la emisión del sábado.

La conductora también había enviado un mensaje directo a Mirtha frente a las cámaras: “Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Abuela, estoy acá poniendo todo el aguante, todo lo que puedo. Muchos besitos para vos”.

El sábado, un parte médico ya había confirmado que la evolución era favorable. Según el comunicado, la conductora “continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”.

También se había informado que Mirtha permanecía atenta a sus actividades personales y recibía visitas de familiares y amigos.