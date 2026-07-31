“Tienen que volver de forma urgente”: Wanda Nara sobre sus hijas

La mediática se refirió por completo a la decisión judicial que habilitó el regreso de las menores a Argentina. “Tienen que volver de forma urgente. Pasaron por algo tremendo”, afirmó.
La Justicia italiana falló a favor de la mediática Wanda Nara y autorizó a gestionar los pasaportes de sus hijas Francesca e Isabella sin la firma de Mauro Icardi y, en este sentido, la conductora sostuvo: “Tienen que volver de forma urgente. Pasaron por algo tremendo”.
Tras el anuncio, la conductora sostuvo: “Estoy muy contenta y cansada. No paré. La resolución de la jueza dijo que me autoriza como madre y única persona a firmar toda la documentación de mis hijas para que vuelvan a Argentina porque es consciente que es el lugar donde crecen las nenas”.
En línea, la mediática aseguró que la magistrada es consciente de que las menores “tienen que volver de forma urgente al país, para continuar su escolarización y su rutina” y añadió: “Todos entienden que viajé por vacaciones, sufrimos un robo que fue muy traumático para los chicos y para todos”.
“Volverán a estar conmigo”
Al respecto, Nara añadió que “es posible que la policía tenga en la mira al ideólogo o autor intelectual” del atraco. “Al margen de las burlas y todo que decían, de este lado hay una mamá que buscó tranquilizar a todos los chicos. Los más grandes estaban súper asustados, por eso, Maxi se los llevó y están con sus hermanitos chiquititos. El lunes volverán a estar conmigo”.
“Fue un robo muy traumático y estuvieron encerrados en un baño durante bastante tiempo. Pasaron algo tremendo. Mauro tiene tres llamadas perdidas mías y mensajes en donde le dije que quería hablar con él para contarle lo ocurrido, pero nunca me contestó”, añadió.
Ante la reiterada insistencia del futbolista por obtener la tenencia de las menores, la mediática apuntó: “Me parece muy autoritario y poco pensante sobre el bienestar de las nenas, pedir una restitución en Turquía ¿Con qué corazón un padre puede insistir con una restitución en Turquía cuando ni siquiera él está allá? Es sólo generarles -a las niñas- dolor, miedo y pánico”.
La oposición de Icardi
Por su parte, Icardi reaccionó a la decisión de la justicia italiana con un tajante comunicado en redes sociales: “Finalmente, la jueza italiana autorizó la firma de los pasaportes de mis hijas. Para quienes saben leer entre líneas, esta resolución es, en realidad, la mejor noticia que podía recibir”.
“Hoy se encuentra en curso un proceso de restitución internacional de dos menores. Como padre, hace ya dos años que sostengo una misma postura: me opongo a que mis hijas vivan en Argentina, sometidas a una justicia que ha demostrado ser ineficaz y condicionada por intereses que poco tienen que ver con la imparcialidad que debería garantizar”, continuó el futbolista.
Después de haberse llamado a silencio durante el episodio del robo, el deportista remató: “Firmar esos documentos implicaría actuar en contra de los principios que vengo defendiendo desde el primer día y de la lucha que sostengo, desde hace dos años, por el bienestar, la protección y el futuro de mis hijas. Porque, por encima de cualquier conflicto, estrategia o interés de los adultos, ellas son lo único que verdaderamente importa en toda esta situación”.