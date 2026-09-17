ANSES confirmó el bono para octubre: qué jubilados recibirán los $70.000

ANSES aplicará en octubre una nueva actualización de los haberes previsionales y continuará el esquema del bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. El incremento mensual será del 1,66%, calculado a partir de la inflación de agosto, que el INDEC informó en 1,7%.

Con la actualización, el haber mínimo pasará de los $428.633,20 vigentes en septiembre a aproximadamente $435.748,51 en octubre. De mantenerse el refuerzo máximo de $70.000, quienes cobren la mínima recibirán un ingreso total de $505.748,51.

El bono no alcanza de la misma manera a todos los beneficiarios. El esquema utilizado contempla el pago completo para quienes perciben hasta un haber mínimo, una suma proporcional para quienes superan ese monto pero permanecen por debajo del límite compuesto por la mínima más $70.000, y la exclusión para quienes llegan o superan ese techo.

Quiénes cobrarán los $70.000 completos

Los jubilados que perciban el haber mínimo serán quienes reciban el refuerzo completo. También quedan comprendidos dentro del esquema los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de Pensiones No Contributivas, de acuerdo con las condiciones que se vienen aplicando para este beneficio. El decreto vigente para septiembre incluye expresamente a esos grupos.

En el caso de la ANSES, la modalidad establece que el bono se liquida por titular y toma en cuenta la suma de todas las prestaciones previsionales que perciba una misma persona. Para quienes no superan la jubilación mínima, el adicional alcanza el monto máximo establecido.

Así, un jubilado que cobre la mínima de octubre llegaría a alrededor de $505.748,51 al sumar el refuerzo. Las cifras exactas surgen de aplicar el 1,66% sobre los valores de septiembre, aunque deberán quedar formalizadas en la resolución previsional correspondiente al próximo mes.

Cómo funciona el bono proporcional

Quienes tengan un haber superior a la mínima no quedan automáticamente afuera del beneficio. Si sus ingresos se encuentran por debajo del valor que resulta de sumar la jubilación mínima y los $70.000, percibirán un refuerzo proporcional hasta completar ese límite.

Por ejemplo, tomando como referencia un techo cercano a los $505.748, una persona que cobre $450.000 recibiría aproximadamente $55.748 adicionales. En cambio, si el haber fuera de $480.000, el complemento rondaría los $25.748.

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos alcancen o superen ese límite no recibirán el bono y cobrarán únicamente su prestación actualizada por movilidad. De esta manera, la ANSES mantiene un sistema decreciente a medida que aumenta el haber previsional.

El aumento que tendrán las jubilaciones

La movilidad vigente establece que los haberes se actualizan mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor con dos meses de rezago. El INDEC informó para agosto una inflación del 1,7%, mientras que para el cálculo técnico de las prestaciones se utiliza la variación con mayor precisión decimal, que arroja un ajuste del 1,66%.

El refuerzo extraordinario, en cambio, permanece en $70.000 y no se incorpora al haber jubilatorio. Ese monto se mantiene sin modificaciones desde marzo de 2024 y requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo para cada período de pago. El último decreto publicado oficialmente corresponde a septiembre de 2026.

Por esa razón, aunque ya se anticipa la continuidad del esquema durante octubre, resta la publicación de la norma específica que formalice el pago correspondiente al próximo mes. Una vez oficializados los nuevos valores, la ANSES también dará a conocer el calendario de cobro según terminación de DNI y nivel de haberes.