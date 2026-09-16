Homenaje a Pastor de los Santos: grabaron un videoclip que ayudará a merenderos

REDACCIÓN ELONCE
El homenaje a Pastor de los Santos reunió a músicos y referentes de la cumbia en el Club Avenida Ejército. Alex Galarza encabezó la grabación de un videoclip junto al hijo del recordado artista y anunció a Elonce que lo recaudado con las reproducciones será destinado a merenderos.
El homenaje a Pastor de los Santos convocó a numerosos artistas de la movida tropical en el Club Avenida Ejército de Paraná, donde se grabó un videoclip encabezado por Alex Galarza. La propuesta tuvo además un objetivo solidario: lo generado a partir de las reproducciones del material será destinado a colaborar con merenderos.
La jornada reunió a solistas, músicos y agrupaciones vinculadas con la cumbia, además del hijo de Pastor de los Santos. Tras finalizar la grabación, la música continuó y los presentes bailaron las canciones del recordado referente de la música popular entrerriana.
Galarza agradeció especialmente a quienes aceptaron participar de manera desinteresada. “Gracias a todos los que vinieron y concurrieron a este encuentro solidario, porque a todos se les pidió de corazón que vengan”, expresó ante las cámaras de Elonce.
Un videoclip colectivo y con un fin solidario
La producción surgió en el marco de “Activate Paraná”, propuesta que Galarza lleva adelante junto a Titi Taborda. Según explicó el artista, no se trató de una experiencia aislada, ya que anteriormente realizaron otra producción audiovisual y proyectan continuar grabando en la ciudad.
Entre quienes acompañaron la iniciativa estuvieron Johnny G, Adri El Cumbiambero, Augusto el Cumbión, Raquel Motta, Generación de Cumbia, Charango Flow, el Taller de Cumbia y Batería Tricolor, además de otros representantes de la escena local. “Me siento orgulloso de compartir un videoclip, no solamente con el hijo de Pastor, con la Rubia Armada, sino con todos los solistas”, manifestó Galarza.
El material estaría disponible aproximadamente una semana después de su grabación y será difundido a través de las plataformas y redes sociales de los participantes. “Vamos a sacar el video, lo vamos a subir a todas las plataformas de Alex Galarza y también en todas las redes sociales de los chicos de acá, porque la idea era que no solamente sea mi video, sino también el video de todos ustedes”, explicó.
Las reproducciones ayudarán a merenderos
Además de mantener vigente la música de Pastor de los Santos, el proyecto recuperó otra faceta que los participantes asociaron con el artista: su compromiso solidario. Por ese motivo, Galarza anticipó que el alcance que consiga el videoclip tendrá una finalidad benéfica.
“Todas las reproducciones, como yo les dije a todos, van a ir destinadas a los merenderos”, confirmó el músico. La propuesta buscará transformar la difusión del material audiovisual en una herramienta de colaboración para espacios que brindan asistencia.
Al recordar a Pastor de los Santos, Galarza destacó especialmente los valores que, según consideró, dejó como legado. “Nos dejó un legado, no solamente la música; nos dejó la honestidad, nos dejó el amor”, expresó.
La cumbia como forma de mantener viva su memoria
El músico recordó que las canciones de Pastor formaron parte de su propia infancia y permanecen vinculadas a recuerdos familiares. “Éramos chiquitos y decía mi vieja: ‘Andá a comprar la papa’, y venía la bocina con los temas de Pastor. Así que me crié con esa música”, relató.
La presencia del hijo del artista aportó uno de los momentos más emotivos del encuentro. Galarza destacó lo que significó escucharlo interpretar la música de su padre: “Hoy, escucharlo a él, que es la semilla de un gran hombre, me estremecí y me puse a bailar”, señaló.
El encuentro finalizó entre aplausos, música y baile, con numerosos exponentes de la cumbia local reunidos alrededor de un mismo objetivo. El homenaje a Pastor de los Santos buscó mantener vigente su legado artístico y solidario mediante una producción colectiva que, además de recordar sus canciones, permitirá colaborar con merenderos.