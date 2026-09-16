La emoción de José María Muscari por el importante logro de su hijo Lucio

José María Muscari celebró un importante logro de su hijo Lucio, quien, a los 18 años, aprobó los exámenes necesarios para convertirse en piloto privado. El joven dio así el primer paso de su formación en el mundo aeronáutico, con el objetivo de llegar a ser piloto comercial.

El director teatral compartió la noticia mediante sus redes sociales, donde publicó una serie de fotografías familiares frente a una aeronave. En las imágenes, padre e hijo posaron sonrientes junto al diploma obtenido por el joven.

“Mi hijo, el piloto”, escribió Muscari al anunciar la noticia. Luego explicó: “Mi hijo querido acaba de aprobar su examen teórico y práctico y es piloto privado, el primer tramo de su sueño para convertirse en piloto comercial”.

La celebración familiar

La publicación mostró diferentes momentos de la celebración, que estuvo acompañada por familiares y amigos cercanos. Entre los presentes estuvieron el “tío Beto” y Mía, una amiga de Lucio que viajó desde Corrientes para acompañarlo.

“Miren su alegría y mi orgullo en las fotos”, manifestó el artista al compartir las postales de la jornada. La emoción del director quedó reflejada en cada una de las palabras dedicadas a su hijo.

Lucio había manifestado su interés por desarrollar una carrera vinculada con la aviación. La obtención de la licencia de piloto privado representó una primera instancia dentro del proceso formativo que deberá completar para alcanzar su objetivo profesional.

“Acompañar a cumplir sueños”

Al finalizar su mensaje, Muscari reflexionó sobre la felicidad que significaba acompañar a su hijo durante esta nueva etapa.

“Qué lindo es tener un hijo como el que tengo, con el que la vida me premió. Les deseo y les comparto esta felicidad hermosa que es acompañar a cumplir sueños a la gente que amamos”, expresó.