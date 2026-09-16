Incautaron 52 kilos de MDMA ocultos en una camioneta llegada desde Europa: es el mayor decomiso registrado en Argentina

La incautación de 52 kilos de MDMA fue calificada por las autoridades como la mayor registrada en Argentina. La droga llegó desde Europa oculta en una camioneta transportada en un buque. Hubo ocho allanamientos y tres detenidos vinculados a una organización internacional.
La incautación de 52 kilos de MDMA en estado de máxima pureza fue considerada por las autoridades como el mayor decomiso de esta droga registrado en Argentina. El cargamento llegó desde Europa escondido en una camioneta transportada en un buque y fue descubierto en la zona franca de Zárate, provincia de Buenos Aires.
La investigación derivó en ocho allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires y Salta y en la detención de tres hombres: un mexicano señalado como integrante de la organización, un argentino vinculado con tareas de seguridad y logística y un venezolano acusado de colaborar con la entrega de dinero.
Según los análisis de laboratorio difundidos por las autoridades, los 52 kilos de MDMA podrían haber permitido producir alrededor de un millón de pastillas de éxtasis, cuyo valor fue estimado en 18 millones de dólares.
Una alerta internacional inició la investigación
La causa comenzó a partir de alertas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que advirtió sobre una organización de origen mexicano que presuntamente preparaba el ingreso de cargamentos de drogas sintéticas por vía marítima.
A partir de esa información intervino la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, mientras que agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina realizaron las tareas investigativas.
Mediante trabajos de campo, análisis de información y la intervención de un agente encubierto que actuó como “facilitador logístico”, los investigadores detectaron la llegada al país de un operador mexicano apodado “Buen Rostro”, procedente de Zapopan, estado de Jalisco.
Una camioneta llegada desde Bélgica
La investigación dio un giro cuando la organización solicitó ayuda para recuperar un cargamento escondido en un vehículo utilitario que había sido transportado en un buque procedente de Europa.
La embarcación había iniciado su recorrido en Bélgica y la camioneta permanecía en la zona franca de Zárate por inconvenientes con la cadena logística local. En principio, los investigados hablaban de unos 20 kilos de droga escondidos en el rodado.
Con autorización judicial, la Policía Federal trabajó junto con la Dirección de Narcotráfico de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Mediante equipos de escaneo detectaron densidades anómalas en diferentes sectores de la camioneta.
El cargamento era mucho mayor
Al revisar el tanque de combustible, los agentes encontraron 38 botellas plásticas con una sustancia sólida, granulada y cristalina. El test orientativo dio positivo para MDMA y ese primer cargamento alcanzó los 20 kilos.
Sin embargo, cuando desmontaron los paneles laterales y las puertas aparecieron otros 49 paquetes rectangulares, envueltos en nylon y cinta adhesiva negra, que contenían otros 32 kilos.
El procedimiento permitió establecer que el cargamento total alcanzaba los 52 kilos de MDMA. La droga fue retirada y sustituida para continuar con una entrega vigilada. Además, los agentes instalaron dispositivos GPS en el vehículo para seguir sus movimientos.
El plan para retirar la droga
Según la investigación, la camioneta debía ser entregada al sospechoso mexicano después de que un emisario venezolano realizara un adelanto en efectivo. Luego sería trasladada hasta un taller mecánico del barrio porteño de Villa Urquiza para ser desarmada.
El ciudadano mexicano llegó hasta la zona de resguardo de ARCA en Zárate para comprobar la existencia del vehículo y organizar el traslado. Sin embargo, la entrega finalmente no se concretó porque la organización no contaba en ese momento con el dinero necesario para pagar el servicio logístico.
La pesquisa continuó hasta que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº2, interinamente a cargo de Gustavo Meirovich, ordenó avanzar con los procedimientos para detener a los sospechosos.
Ocho allanamientos y tres detenidos
En total se realizaron ocho allanamientos, siete en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta. Los procedimientos terminaron con las detenciones del mexicano, el argentino y el venezolano investigados.
Durante los operativos también fueron secuestrados cinco teléfonos celulares, comprobantes de viajes, documentación y otros elementos considerados de interés para determinar las conexiones de la presunta organización.
Los investigadores buscan ahora establecer el alcance de la estructura internacional y reconstruir la logística utilizada para trasladar el cargamento desde Europa. El operativo contó además con cooperación internacional y con la participación del Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO).
Un decomiso récord
El Ministerio de Seguridad Nacional destacó que el procedimiento constituyó la mayor incautación de MDMA registrada hasta el momento en Argentina, tanto por la cantidad como por el grado de pureza de la sustancia encontrada.
La pesquisa también intenta determinar las conexiones internacionales de los detenidos y el destino que tendría el cargamento una vez retirado de la camioneta.
La causa quedó en manos de la Justicia Federal, que continuará analizando los teléfonos, documentación y demás elementos secuestrados para determinar responsabilidades y establecer si existieron otros integrantes de la organización involucrados en el traslado de los 52 kilos de MDMA desde Europa hasta Argentina.