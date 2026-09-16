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Policiales Violencia de género

Un adolescente prendió fuego a su ex pareja en Tucumán y fue detenido: ella está internada

La víctima, de 24 años, sufrió quemaduras en la cara, el cuello y el tórax y debió ser internada nuevamente por complicaciones. El acusado, de 17 años, permanecerá alojado durante 30 días en un instituto de menores.

16 de Septiembre de 2026
Acusado de tentativa de homicidio.
Acusado de tentativa de homicidio.

La víctima, de 24 años, sufrió quemaduras en la cara, el cuello y el tórax y debió ser internada nuevamente por complicaciones. El acusado, de 17 años, permanecerá alojado durante 30 días en un instituto de menores.

Un adolescente de 17 años quedó detenido en un instituto de menores, acusado de haber rociado con alcohol y prendido fuego a su expareja, de 24 años, durante una discusión ocurrida en una vivienda de Lastenia, provincia de Tucumán.

El ataque se produjo el domingo 13 de septiembre en una casa del barrio La Cerámica, donde ambos convivían. Según la reconstrucción inicial, aquella mañana mantuvieron una discusión por celos y el adolescente habría amenazado con quemar la ropa de la joven.

En medio de la pelea, la víctima le manifestó que continuara con su vida. En ese momento, según la acusación, el joven le arrojó alcohol en el rostro y la prendió fuego, lo que le provocó lesiones desde el mentón hasta el pecho.

 

La víctima debió ser internada nuevamente

 

La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde recibió asistencia médica. Horas después obtuvo el alta, pero el martes debió ser internada nuevamente debido a complicaciones en su estado de salud, publicó NA.

Los profesionales constataron que presentaba quemaduras en la cara, el cuello y el tórax. La evolución de esas lesiones continuaba bajo evaluación médica.

Durante una audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó que el acusado permaneciera alojado preventivamente durante tres meses en el Instituto Cura Brochero. Sin embargo, el juez interviniente estableció que la medida se extendiera inicialmente por 30 días.

La acusación contra el adolescente

 

La auxiliar fiscal Fernanda Pedrosa, perteneciente a la Unidad Especializada de Integridad Sexual y de Género II, explicó que el elemento utilizado y las partes del cuerpo afectadas resultaban determinantes para establecer la calificación penal.

“Se valora especialmente para el encuadre legal la idoneidad del medio empleado para provocar la muerte, como es el fuego, y la zona sobre la cual se produjo el ataque, que es el sistema respiratorio, tratándose de una zona claramente vital”, sostuvo Pedrosa.

 

El adolescente quedó acusado de tentativa de homicidio doblemente agravada por el vínculo y por mediar violencia de género. Mientras avanza la investigación, permane alojado en el instituto dispuesto por la Justicia.

Temas:

Tucumán Violencia de género tentativa de homicidio adolescente detenido ataque con fuego
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