Motociclista cayó a una cuneta de dos metros en el ingreso a San Benito y fue hospitalizado

Un joven cayó con su moto a una cuneta de aproximadamente dos metros de profundidad durante la mañana de este miércoles sobre avenida Jorge Newbery, en el ingreso a San Benito. El motociclista, de 24 años, debió ser rescatado y posteriormente trasladado a un centro asistencial.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:05 horas, frente al Complejo de Fútbol Chapino. Tras recibir el aviso, personal de la División Bomberos Zapadores se trasladó hasta el lugar y encontró al conductor dentro de la cuneta junto a su motocicleta

Según informó Ahora, el joven permanecía consciente al momento de la llegada de los rescatistas. Ante las características del lugar y para evitar posibles lesiones durante el procedimiento, los efectivos iniciaron las tareas correspondientes para retirarlo de manera segura.

El operativo para rescatar al motociclista

Los Bomberos Zapadores realizaron primero la inmovilización del joven y posteriormente avanzaron con su extracción desde la cuneta, que tenía una profundidad estimada de dos metros. Una vez que lograron llevarlo hasta la superficie, el motociclista quedó a disposición del personal sanitario que se encontraba aguardando en el lugar.

Tras recibir las primeras atenciones, fue trasladado en una unidad de emergencias médicas hacia un centro asistencial para una evaluación de su estado de salud. Por el momento no trascendieron precisiones sobre las lesiones que habría sufrido como consecuencia del accidente.

Tampoco se habían determinado las circunstancias que provocaron que el joven perdiera el control de la motocicleta y terminara dentro de la cuneta ubicada a un costado de avenida Jorge Newbery.