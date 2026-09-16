Explotación laboral en Corrientes: trabajaban sin protección, sin cobrar y cazaban para comer

Explotación laboral. Trabajadores forestales fueron hallados sin registración laboral, con salarios impagos y en condiciones habitacionales extremas durante un operativo de fiscalización realizado en el paraje Montaña, departamento San Miguel, provincia de Corrientes.

La inspección fue programada de manera urgente luego de un pedido de intervención efectuado por el delegado regional de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Al llegar al establecimiento, los inspectores corroboraron las graves condiciones denunciadas por el sindicato.

Según el relevamiento, los empleados se encontraban en una situación de abandono y residían en una construcción precaria levantada con palos y maderas. El lugar presentaba filtraciones que permitían el ingreso del frío y la lluvia, por lo que fue considerado inhabitable, publicó Corrientes Hoy.

Sin agua potable ni instalaciones básicas

Los trabajadores no tenían acceso a agua potable, baños ni una cocina adecuada. Tampoco disponían de los elementos de seguridad necesarios para desarrollar las tareas de forestación.

Durante la inspección se constató, además, que los empleados no estaban registrados y llevaban aproximadamente un año sin cobrar los salarios correspondientes por su trabajo.

De acuerdo con la información recabada, el empleador les entregaba ocasionalmente pequeñas cantidades de alimentos, como harina y fideos, en reemplazo de la remuneración. La provisión resultaba insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Se alimentaban de animales silvestres

Ante la falta de alimentos, los trabajadores se alimentaban principalmente de animales silvestres que cazaban en la zona. Esta situación fue incorporada al relevamiento realizado durante el procedimiento.

Las irregularidades detectadas comprendieron presuntos incumplimientos laborales, salariales, habitacionales y de seguridad. Las autoridades intervinientes documentaron las condiciones en las que vivían y desarrollaban sus tareas los empleados forestales.

Frente a la gravedad de los hechos constatados, se presentaron las denuncias correspondientes para que los organismos competentes investigaran las responsabilidades del empleador y adoptaran las medidas pertinentes.