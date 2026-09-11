Buscan prohibir la caza en Santa Fe y reconvertir 11 establecimientos habilitados

Un proyecto respaldado por más de 30 organizaciones busca prohibir la caza y las actividades de turismo cinegético en Santa Fe, donde actualmente existen 11 establecimientos registrados vinculados a esta práctica. La propuesta fue presentada ante la Legislatura provincial y plantea, además, avanzar hacia su reconversión al turismo de naturaleza.

La iniciativa surgió en un contexto marcado por distintos episodios de caza ilegal y matanzas de aves silvestres registrados durante los últimos años. Algunos de los casos involucraron a contingentes de turistas extranjeros y derivaron en procedimientos, sanciones y multas por superar las cantidades de ejemplares permitidas.

Actualmente, los 11 establecimientos registrados se concentran en el centro-norte santafesino: ocho se encuentran en San Javier, mientras que Vera y Pintado, Alejandra y La Gallareta cuentan con uno cada uno.

Qué busca prohibir el proyecto

La propuesta apunta a impedir “la organización, promoción, comercialización y realización de actividades de turismo cinegético, cualquiera sea su modalidad”. El objetivo es que la prohibición no se limite a una determinada figura jurídica, sino que alcance a los espacios donde la caza deportiva se desarrolla como una actividad comercial organizada.

Uno de los aspectos que busca aclarar el proyecto es la utilización del concepto de “cotos de caza”. Según explicaron fuentes provinciales, esa figura no existe actualmente dentro de la regulación de Santa Fe.

En la provincia funcionan campos privados donde la caza puede realizarse mediante autorizaciones específicas solicitadas por los propietarios. Los permisos corresponden a determinadas especies y temporadas y establecen límites sobre la cantidad de ejemplares que pueden cazarse.

Una actividad vinculada a turistas extranjeros

Natalia Pallavicini, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Santa Fe de la Primera Circunscripción y una de las impulsoras de la propuesta, sostuvo que buena parte de quienes contratan estos servicios son visitantes extranjeros.

Según indicó, llegan principalmente turistas procedentes de Francia, España y Estados Unidos para realizar actividades de caza deportiva en territorio santafesino.

En los últimos tres años tomaron notoriedad distintos casos en los que fueron encontradas grandes cantidades de patos cazados. Si bien algunos episodios ocurrieron durante temporadas en las que la actividad estaba habilitada, las cantidades permitidas por persona habían sido ampliamente superadas.

Proponen reemplazar la caza por turismo de naturaleza

La iniciativa no se limita a establecer una prohibición. También propone reconvertir los establecimientos hacia actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y el avistaje de aves, con la intención de reemplazar progresivamente la explotación comercial de la caza.

“Se plantea una reconversión para que pueda ofrecer otro tipo de actividades, como el turismo de naturaleza o el avistaje de aves”, explicó Pallavicini.

La abogada argumentó que quienes impulsaron el proyecto consideran incompatible la caza recreativa con ese modelo turístico. “La caza no, porque es incompatible por ser una matanza recreativa, porque es turismo de muerte, son personas que vienen a matar”, expresó.

Cómo sería la reconversión

El proyecto contempla que, en caso de avanzar y convertirse en ley, el plazo para la reconversión sea determinado por el Poder Ejecutivo mediante la correspondiente reglamentación.

También se prevé la posibilidad de que el Estado acompañe a quienes actualmente desarrollan la actividad para avanzar hacia alternativas económicas relacionadas con la observación y conservación de la naturaleza.

“Tenemos que avanzar a un reconocimiento paulatino en el que se problematicen ciertas prácticas que generan crueldad, y tenemos que empezar a abordar esos modelos para relacionarnos con la naturaleza de una manera más armónica”, sostuvo Pallavicini.

La situación actual de los permisos

Desde el Ministerio de Ambiente santafesino aclararon que los denominados cotos de caza, entendidos como establecimientos donde se crían y mantienen animales en cautiverio para posteriormente ser cazados, no están contemplados ni habilitados bajo esa figura en la provincia.

Sin embargo, la actividad cinegética puede realizarse mediante otros instrumentos legales. Existen campos privados cuyos propietarios solicitan autorizaciones para determinadas especies y períodos, bajo condiciones establecidas por la normativa.

Por ese motivo, el proyecto procura establecer una definición amplia que permita alcanzar a los espacios donde se desarrolla la caza deportiva con fines comerciales, independientemente de la denominación utilizada.

Operativos contra la caza ilegal

Desde el área provincial de Ambiente indicaron que ya se realizaron alrededor de 50 operativos de fiscalización vinculados con la caza ilegal.

Uno de los procedimientos más recientes ocurrió en julio, cuando tres personas fueron detenidas mientras acompañaban a un grupo de turistas franceses que había contratado servicios para realizar caza deportiva.

Según se constató durante aquel operativo, ni los turistas ni las personas detenidas contaban con licencia de caza vigente. Además, el responsable del contingente tenía vencidas las credenciales correspondientes para ser legítimo usuario y para la tenencia de armas de fuego.

Por el momento, la propuesta permanece como anteproyecto en la Legislatura santafesina. Para iniciar formalmente su recorrido parlamentario deberá ser tomada por un legislador y presentada ante la comisión correspondiente, donde se definirá si avanza su tratamiento. (La Capital)