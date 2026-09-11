Alerta amarilla por tormentas: prevén hasta 60 milímetros, granizo y fuertes ráfagas

Para la mañana de este viernes, rige un alerta amarillo por tormentas en una amplia zona de Entre Ríos, donde podrían registrarse fenómenos localmente fuertes o puntualmente severos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó abundantes precipitaciones en períodos breves, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas.

La advertencia comprende los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. De esta manera, el fenómeno alcanza buena parte del centro y norte del territorio provincial.

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por “tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas”. Además, podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas.

Cuánta lluvia podría caer

Uno de los principales aspectos de la advertencia está relacionado con el volumen de precipitaciones previsto. El SMN estimó acumulados de entre 30 y 60 milímetros, aunque aclaró que esos registros podrían ser superados de manera puntual.

La mayor cantidad de lluvia podría concentrarse en períodos relativamente breves, por lo que las condiciones pueden presentar importantes diferencias entre localidades aun dentro de una misma zona bajo alerta.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre las actualizaciones del pronóstico.

Cómo seguirá el tiempo en Paraná

Para la ciudad de Paraná, el pronóstico del SMN anticipa un viernes marcado por la inestabilidad durante buena parte de la jornada. La temperatura máxima alcanzaría los 18°C, mientras que la mínima se ubicaría en 13°C.

Durante la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura rondaría los 13°C y el viento tendría velocidades estimadas entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde las condiciones comenzarían a mejorar. El organismo anticipa tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre 10% y 40%, una temperatura cercana a los 18°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Mejoran las condiciones durante el fin de semana

Para la noche del viernes, la probabilidad de precipitaciones disminuiría hasta ubicarse entre 0% y 10%, con cielo mayormente nublado y alrededor de 13°C. De esta manera, la inestabilidad tendería a retirarse después de las tormentas previstas durante las primeras horas.

El sábado 12 se presentaría mayormente nublado y prácticamente sin lluvias. La mínima descendería hasta los 9°C y la máxima llegaría a 17°C. Sin embargo, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada.

El domingo 13 continuaría la mejora, con cielo parcialmente nublado, una mínima considerablemente más baja de 7°C y una máxima de 17°C. La probabilidad de precipitaciones sería prácticamente nula.

Temperaturas en ascenso desde el lunes

El comienzo de la próxima semana estaría acompañado por condiciones estables. Para el lunes 14, el SMN anticipa cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin lluvias, con temperaturas entre 8°C y 18°C.

El martes la máxima subiría hasta los 20°C, mientras que para miércoles se esperan valores de entre 8°C y 20°C. El jueves, en tanto, la temperatura podría alcanzar los 22°C, con una mínima de 12°C y sin precipitaciones previstas.