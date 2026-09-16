El Abierto de la Mesopotamia reunirá a destacados golfistas del país en Paraná

El Abierto de la Mesopotamia se disputará este fin de semana en la sede de golf del Club Atlético Estudiantes (CAE) y convocará a destacados profesionales de distintos puntos del país. El certamen significará el regreso de un encuentro de esta magnitud después de varios años y combinará competencia deportiva, promoción turística y un homenaje familiar que impulsó su realización.

Agustín Clavenzani destacó la relevancia que tendrá la competencia para la capital entrerriana y remarcó el vínculo entre las actividades deportivas y el movimiento de visitantes. “Siempre decimos que el deporte en Paraná, sin lugar a dudas, es motivación de desplazamiento turístico. En este caso, con el golf también tenemos una muy buena cancha en el Litoral argentino”, afirmó.

El funcionario señaló además la jerarquía de los participantes que llegarán para disputar el torneo. “Vienen los mejores jugadores del país, el mejor rankeado del año 2025 está aquí, así que para nosotros es un orgullo enorme recibirlos”, expresó. Además, transmitió los saludos de la intendenta Rosario Romero y remarcó: “Nos interesa, por sobre todas las cosas, manifestar que el deporte es atracción turística todo el año”.

El deporte como atractivo turístico

Clavenzani enumeró las diferentes disciplinas que durante el año generan actividad en la ciudad y destacó la importancia de acompañar acontecimientos de estas características. “Si no es el golf, es el tenis; si no es el sóftbol, es el fútbol. Nos parece importantísimo generar comunicación y trascendencia sobre un muy buen evento deportivo que va a recibir la capital entrerriana este fin de semana”, sostuvo.

Germán Galli, organizador del Abierto de la Mesopotamia, explicó que detrás de la iniciativa existió además una motivación personal: homenajear a su padre, quien lo impulsó a organizar competencias con profesionales. “Lo que más me motiva es hacerle el homenaje a mi padre, que fue el que me inculcó hacer el torneo para que los profesionales vengan acá”, reveló.

Asimismo, consideró fundamental el acompañamiento de las diferentes instituciones involucradas para concretar una competencia de estas características. “Para hacer un evento de esta magnitud se tienen que alinear varias piezas. Una es la ciudad, y agradezco a Agustín, a la Municipalidad y a la intendenta por todo lo que nos han brindado; también al club, porque sin todo el apoyo que he recibido es imposible volver a organizar este evento”, afirmó.

Una cancha preparada para recibir a los mejores

Galli también resaltó el vínculo de los jugadores con la ciudad y los atractivos que encuentran durante su estadía. “Los jugadores vienen a Paraná a disfrutar una buena cancha, pescados y comidas tradicionales de acá. Los atendemos muy bien, así que está todo dado para que sea un gran evento”, aseguró.

Desde la Subcomisión de Golf del Club Atlético Estudiantes remarcaron, en tanto, el desafío que representa recibir a jugadores de primer nivel. “Para nosotros, para el Club Estudiantes y la sede Golf, es un privilegio. Este es uno de los pocos deportes donde la cancha pasa a ser el jugador principal. Para una cancha que vive y late con los mejores jugadores de la ciudad, del país y de la región, es un privilegio”, destacaron.

También hicieron hincapié en el trabajo realizado para acondicionar el campo. “Estamos en condiciones óptimas. La cancha está hermosa. No es una cancha larga, pero es una cancha que dobla y es difícil para los que pegan largo. El desafío lo tiene el Club Estudiantes con nuestra hermosa cancha y con el sacrificio de mantener estas 44 hectáreas para que vengan los mejores jugadores del país”, explicaron.

Los profesionales anticiparon el desafío

Entre los participantes estará el misionero Mauro Báez, quien regresó a Paraná después de varios años. El golfista manifestó sus expectativas por medirse con jugadores de amplia trayectoria y destacó particularmente la presencia de Sebastián Fernández. “Estoy muy contento de poder acompañar a Germán en esta oportunidad y poder medirme con profesionales de una historia muy grande en Argentina, como Sebastián Fernández”, expresó.

Báez también ponderó la posibilidad de volver a jugar en la cancha del CAE. “Es un placer poder disfrutar de un buen pescado y de la cancha. Esperemos que sea un buen desafío para esta semana y prepararnos para lo que queda del final del calendario”, agregó.

Por su parte, Sebastián Fernández explicó que una de las particularidades de la competencia será su modalidad por parejas. “Es una competencia que se juega de a dos, con lo cual, siendo un deporte muy individual, es muy importante el compañero que tengas, cómo te lleves con tu compañero y conocerse bien cada uno”, detalló.

Un homenaje detrás de la competencia

Más allá del aspecto competitivo, Fernández puso el foco en el motivo que reunió a los profesionales. “Al margen de la competencia, nosotros venimos primero a acompañar a Germán, que es un gran amigo de muchos años, y acompañarlo en su homenaje al padre”, indicó.

El experimentado jugador también celebró su regreso a la capital entrerriana. “Hace varios años que no vengo a Paraná. Es una ciudad que me encanta, el club me encanta, la gente. He tenido la oportunidad esta vez de venir con mi esposa, que me ha bancado toda la vida viajando tantos años y siempre se quedaba en casa, con lo cual, ya a mi edad, tratamos de disfrutarlo”, contó.

Sin dejar de lado el objetivo deportivo, Fernández reconoció que la competencia siempre forma parte de la esencia de quienes desarrollaron una extensa carrera profesional. “Obviamente, siempre uno piensa en jugar bien, porque es el ADN de cada uno de nosotros, que hemos jugado por todo el mundo toda la vida. Espero disfrutarlo mucho con amigos y, especialmente, con Germán, y que le salga todo lindo para el homenaje a su padre”, manifestó.

Estrategia, paciencia y compañerismo

La modalidad de juego exigirá una estrategia diferente a la habitual. Los profesionales coincidieron en que la paciencia y el entendimiento con la pareja serán fundamentales para afrontar el recorrido. “Creo que va a ser importante la paciencia con el compañero porque nosotros estamos acostumbrados a jugar individual y pensar solamente en uno mismo. En este caso será charlarlo antes y pasarla bien”, explicaron.

Además, remarcaron que el torneo quedará por fuera del calendario habitual, una circunstancia que permitirá afrontar la competencia desde otra perspectiva. “Es un torneo que no va con nuestro calendario del año, pero es un gran desafío para poder pasarla bien, no ser tan duro con el compañero y preparar una muy buena estrategia”, señalaron.

Una de las modalidades que podría resultar determinante será aquella en la que los integrantes de la pareja alternan golpes. “La diferencia la va a hacer el foursome, que es cuando uno juega un tiro cada uno con su compañero. Ahí es en equipo y requiere la paciencia que tiene el golf y el compañerismo de acompañarnos mutuamente”, explicaron.