Un estudiante entrerriano es finalista de un desafío aeroespacial nacional y competirá por una beca

Un estudiante entrerriano es finalista del Desafío Aeroespacial de la Competencia Argentina de Tecnología organizada por el ITBA. Alfonso Boschele Navoni, del Colegio de la Mesopotamia D-219, quedó entre los 15 seleccionados del país y competirá por una beca universitaria.
Un estudiante entrerriano es finalista del Desafío Aeroespacial de la Competencia Argentina de Tecnología (OATec), organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Se trata de Alfonso Boschele Navoni, alumno del Colegio de la Mesopotamia D-219, quien quedó seleccionado entre los 15 jóvenes que disputarán la instancia decisiva.
La final de la 11ª edición de la competencia se desarrollará los próximos 30 y 31 de octubre en la sede Distrito Tecnológico del ITBA. Allí participarán estudiantes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut.
Durante las dos jornadas, los finalistas deberán demostrar conocimientos vinculados con la temática aeroespacial y serán evaluados también por su capacidad para planificar y resolver problemas, habilidad manual, economía de esfuerzo y desempeño expositivo.
Entre Ríos, entre las ocho provincias representadas
Boschele Navoni será el representante entrerriano en una instancia que reunirá a estudiantes de diferentes establecimientos educativos del país. Buenos Aires tendrá cinco finalistas, mientras que Mendoza contará con tres y Santa Fe con dos.
Además del alumno entrerriano, competirán Julián Alegre, Vicente Rodríguez Rapetti, Lautaro Pérez Arnaudo, Carlos Leonel Trinidad Sanabria y Franco Salina, de Buenos Aires; Gonzalo Coria y Máximo Nasurdi, de Santa Fe; y Manuel de la Cruz Montilla Sánchez, de San Juan.
La nómina se completa con Juan Cruz Aguirre Ravlic, Ivo Giovarruscio y Mercedes Marón, de Mendoza; Iván Luis Fanzi, de La Pampa; Pedro Marino Ungar, de Río Negro; y Luca De Leonardis, de Chubut.
Becas para estudiar en el ITBA
Uno de los principales incentivos de la competencia serán las becas para estudiar en el ITBA que recibirán quienes ocupen los primeros lugares. El ganador obtendrá una cobertura del 100% para cursar sus estudios en la institución.
El estudiante que alcance el segundo puesto accederá a una beca del 75%, mientras que quien finalice tercero recibirá una cobertura del 50%. También habrá reconocimientos para las instituciones educativas representadas en la etapa final.
Los colegios de los 15 estudiantes seleccionados recibirán un trofeo y un diploma por su participación. Además, la organización entregará kits de equipamiento destinados a los laboratorios de los establecimientos.
El objetivo de la competencia tecnológica
La Competencia Argentina de Tecnología es una iniciativa impulsada por el ITBA con el propósito de despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre estudiantes jóvenes de diferentes puntos del país.
La propuesta busca fomentar herramientas como el método científico, la capacidad de abstracción, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. En esta edición, el eje elegido fue el denominado “Desafío Aeroespacial”.
“Cada edición de la OATec confirma el enorme potencial técnico de los jóvenes de todo el país. Nuestro compromiso es seguir generando espacios de excelencia para que pongan a prueba su talento y vocación”, destacó el ingeniero Marcelo Perotti, presidente de la OATec.
La definición será a fines de octubre
La etapa decisiva permitirá evaluar no solamente cuánto saben los participantes sobre tecnología aeroespacial. Los organizadores tendrán en cuenta la forma en que cada estudiante utiliza esos conocimientos para encontrar soluciones frente a los desafíos que se planteen.
La capacidad de planificación, la destreza práctica y la posibilidad de explicar y defender las soluciones propuestas serán otros de los aspectos considerados para determinar las posiciones finales.
De esta manera, Alfonso Boschele Navoni representará a Entre Ríos entre los 15 finalistas de todo el país y tendrá la posibilidad de competir por una de las tres becas que otorgará el ITBA. La definición tendrá lugar el 30 y 31 de octubre en Buenos Aires.