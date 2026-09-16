La paranaense Florencia Gómez Claro clasificó al Mundial de Escalada y viajará a Estados Unidos

REDACCIÓN ELONCE
Florencia Gómez Claro clasificó al Mundial de Escalada que se realizará del 16 al 18 de octubre en Salt Lake City, Utah. La paranaense de 19 años contó a Elonce cómo llegó a la competencia y lanzó una campaña para reunir fondos para el viaje.
Florencia Gómez Claro clasificó al Mundial de Escalada que se desarrollará del 16 al 18 de octubre en Salt Lake City, Estados Unidos. La deportista paranaense, de 19 años, consiguió su lugar luego de ubicarse entre las mejores en el Nacional de Mayores y ahora busca reunir los fondos necesarios para afrontar los gastos del viaje.
“Clasifiqué porque a principio de año, en abril, fui al Nacional de Mayores y ahí quedé entre las mejores. Después me dijeron que había quedado clasificada para el Mundial de Escalada”, contó Florencia en diálogo con Elonce. La joven estuvo acompañada por su entrenadora, Paula Coqui, quien destacó las cualidades que le permitieron alcanzar el nivel internacional.
La escaladora comenzó en la disciplina cuando apenas tenía seis o siete años y encontró en ella una continuidad de los juegos que disfrutaba durante su infancia. “Cuando era chica era más que nada como un juego, era treparse. Me gustaba porque, si iba a la plaza, me subía a los pasamanos o a los árboles”, recordó.
De competir contra varones a llegar a un Mundial
Florencia tuvo su primera experiencia competitiva cuando tenía alrededor de nueve o diez años. En aquella etapa, las competencias eran mixtas y ella era la única participante femenina. “Competía contra varones y era la única mujer en ese momento. Era yo sola contra los varones”, relató.
Los primeros resultados no fueron los esperados, pero la progresión fue rápida. “Primero quedaba última, después empecé a quedar en el podio. Creo que a partir de mi tercera competencia empecé a quedar en el podio y me gustaba porque primero quedé tercera, después segunda y después quería quedar primera”, recordó sobre sus primeros pasos.
Actualmente, Gómez Claro entrena en Primer Ascenso, un muro artificial ubicado en calle López y Planes 451 de Paraná. También realizó prácticas en sectores naturales de la capital entrerriana, entre ellos el Parque Urquiza. Su preparación incluyó escalada, gimnasio y alimentación.
Las cualidades que la llevaron al nivel internacional
Paula Coqui, su entrenadora, explicó que el crecimiento deportivo de Florencia no estuvo relacionado únicamente con sus condiciones físicas. La capacidad para controlar la presión durante las competencias fue uno de los aspectos que destacó especialmente.
“Flor maneja mucho sus emociones en las competencias, que eso es clave porque estás expuesto todo el tiempo. Tiene mucha flexibilidad, mucha fuerza y mucha experiencia”, afirmó Coqui.
La entrenadora también remarcó la continuidad competitiva de la joven como un factor determinante en su evolución. “Flor lo que tiene es que ella va a todas las competencias”, señaló. Gómez Claro indicó, además, que actualmente es la única mujer de Paraná que compite en su categoría de mayores.
Cómo será la competencia en Estados Unidos
La modalidad que afrontará en Estados Unidos será boulder, una disciplina que se desarrolla sobre muros de hasta aproximadamente cuatro metros y medio de altura, sin utilización de cuerdas y con colchones de alto impacto debajo de los competidores como protección.
Uno de los principales desafíos será que Florencia conocerá los problemas que deberá resolver recién al momento de competir. De esta manera, tendrá que observar el muro, analizar los movimientos y definir rápidamente una estrategia para completar cada recorrido dentro del tiempo establecido.
Coqui explicó la importancia de resolver cada desafío utilizando la menor cantidad posible de intentos. “Hay diferentes problemas que resolver y es por tiempo. Si lo hacés de una vez son 100 puntos. Si lo hacés en cinco veces va disminuyendo el puntaje. Son cuatro boulder y, si hacés los cuatro de una, ganás, que es difícil porque tenés tiempo, presión y no podés fallar”, detalló.
Una campaña para poder viajar al Mundial
La clasificación abrió ahora otro desafío para la deportista: reunir el dinero necesario para viajar a Estados Unidos. Los gastos deberán ser afrontados de manera particular, por lo que Florencia y su entorno iniciaron diferentes acciones para conseguir apoyo económico.
“Esto sale del bolsillo”, explicó la joven. Para recibir colaboraciones habilitó el alias flor.mundial.2026 y también comenzó una venta de empanadas. “Ahora empecé a vender también empanadas”, contó. La media docena tiene un valor de $10.000 y la docena, de $18.000.
Después del Mundial de Escalada en Salt Lake City, la agenda deportiva de Gómez Claro continuará con nuevos desafíos internacionales. Entre sus próximos objetivos aparece una competencia clasificatoria en Lima, Perú. Mientras tanto, intensifica su preparación para llegar de la mejor manera a Estados Unidos y representar al país en una de las competencias más importantes de su joven trayectoria.