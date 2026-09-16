El entrerriano Mauricio Medina hizo historia como presentador en la Federación Argentina de Boxeo

REDACCIÓN ELONCE
Mauricio Medina en la Federación Argentina de Boxeo concretó un logro tras 25 años como presentador. El concordiense contó a Elonce cómo llegó a la “casa madre” del boxeo nacional y recordó que, de adolescente, pasaba frente a la institución sin imaginar que algún día trabajaría allí.
Mauricio Medina en la Federación Argentina de Boxeo marcó un hecho especial para la actividad entrerriana: el locutor concordiense, conocido como “Mota”, se convirtió en el primer presentador de la provincia en anunciar peleas fiscalizadas por la entidad nacional. El reconocimiento llegó después de 25 años recorriendo rings de Entre Ríos y otras provincias.
En diálogo con Elonce, Medina valoró el camino recorrido hasta alcanzar uno de los escenarios más importantes de su profesión. “Hace 25 años que me dedico a ser presentador de boxeo y, como dice el dicho, persevera y triunfarás. Algún día tenía que llegar y llegó la oportunidad de estar en la Federación Argentina de Boxeo”, expresó.
El locutor dimensionó lo que significó ingresar a la institución que regula la actividad a nivel nacional. “Es un lugar que se menciona como la casa cuna del boxeo argentino y no todos tienen la suerte. Yo la tuve, así que estoy agradecido por eso”, sostuvo.
De colaborar en su ciudad a recorrer el país
Su historia como presentador comenzó hace un cuarto de siglo y casi de manera circunstancial. “Empecé hace 25 años a colaborar y trabajar como presentador de la Comisión Municipal de Boxeo de mi ciudad. Lo hacía como un colaborador más”, recordó Medina.
Con el paso del tiempo descubrió que podía desarrollar allí una carrera vinculada con dos de sus intereses: el boxeo y la comunicación. “Después me empezó a gustar este deporte y descubrí que había un lugar que podía ocupar, que era el del presentador”, señaló.
El recorrido comenzó a extenderse por Entre Ríos y posteriormente atravesó los límites provinciales. “Me fui perfeccionando y eso me fue abriendo puertas. Fui conociendo cada ciudad de mi provincia, Entre Ríos, llegando a los pequeños pueblos y a las grandes ciudades. Después me tocó salir de la provincia, ir a Santa Fe, Córdoba y Corrientes”, relató.
La oportunidad de llegar a la Federación
El momento decisivo apareció durante una actividad desarrollada en Colón, donde autoridades de la Federación Argentina de Boxeo observaron su desempeño. “Un día se me dio la oportunidad cuando las autoridades de la Federación Argentina de Boxeo me vieron trabajar en Colón. Habían ido a hacer un curso, una capacitación, vieron mi trabajo y me convocaron. Me invitaron a ser parte de una de las veladas de boxeo”, contó.
Aquella primera convocatoria permitió establecer un vínculo que continuó creciendo. “Fui parte de una de las veladas de boxeo y se creó un vínculo, un contacto. Cuando se puede, se viaja y se está en la Federación Argentina para presentar eventos”, explicó.
Medina ya tuvo la posibilidad de presentarse oficialmente en la institución durante las finales de los torneos regionales masculinos y femeninos. “En la Federación Argentina de Boxeo llegan los mejores porque estamos hablando de la casa madre del boxeo, la entidad que regula el boxeo a nivel nacional y adonde todos quieren llegar”, destacó.
La presentación como un “grito de guerra”
Para Medina, la tarea excede ampliamente el anuncio del nombre de quien sube al cuadrilátero. Su manera de entender el oficio surgió de escuchar a los propios protagonistas durante sus primeros años de actividad.
“Cuando recién empecé, los chicos venían y me decían: ‘Cuando me vayas a presentar, presentame de tal forma, decime tal apodo, nombrá mi barrio o no te olvides del gimnasio’”, recordó sobre aquellos primeros encuentros con los boxeadores.
Esos pedidos le permitieron comprender la importancia que tenía ese instante para cada deportista. “Ese tipo de cosas las fui captando y me di cuenta de que para ellos era importante la presentación, que uno los nombre con ganas, con fuerza, que resalte su nombre. Como alguien me dijo alguna vez, ese es el grito de guerra”, explicó.
El significado de anunciar a un boxeador
Medina sostuvo que, al momento de tomar el micrófono, intenta comprender lo que atraviesa el deportista antes del combate. “Yo creo que la mejor forma de hacerlo es ponerse en el lugar del otro, en este caso, el boxeador”, manifestó.
Para el concordiense, esa presentación contribuye a potenciar uno de los momentos de mayor expectativa de cada velada. “Cuando uno llama al protagonista, al boxeador que entra con el aplauso de la gente, la ovación de su público o más allá de que sea visitante, creo que lo realza, lo levanta”, indicó.
Por ese motivo, consideró que el trabajo implica mucho más que leer nombres, categorías o procedencias. “Para muchos quizás el trabajo de uno puede llegar a ser el de un simple presentador o un tipo que anuncia o dice el nombre del boxeador, pero esto va mucho más allá de eso”, remarcó.
El sueño del Luna Park y el “Chino” Maidana
A lo largo de sus 25 años de trayectoria, Medina participó de veladas con títulos argentinos y sudamericanos. Entre sus recuerdos destacó una pelea protagonizada por Yanina Lescano. “Tuve la posibilidad de presentar un título argentino y sudamericano que fue el de Yanina Lescano, una chica que representó a la Argentina en Dubai, en el mundo, muy reconocida en el ambiente femenino, y creo que fue una de las presentaciones más importantes”, rememoró.
Al hablar del escenario que hubiera querido transitar apareció inevitablemente el Luna Park, símbolo histórico del boxeo argentino. Y cuando fue consultado sobre qué figura habría deseado anunciar allí, eligió a Marcos “Chino” Maidana.
“Me crucé varias veces con el Chino Maidana en los eventos, hemos trabajado juntos, él haciendo sus charlas motivacionales y sus presencias. Nunca tuve la posibilidad de presentarlo como boxeador, pero me hubiera gustado presentar al Chino Maidana”, confesó.
De pasar por la puerta a trabajar en la Federación
La llegada de Medina a la Federación Argentina de Boxeo tuvo además una particularidad que conectó su presente profesional con su adolescencia. El concordiense vivió durante un período en Buenos Aires, cuando viajó para formarse en comunicación.
“Viví un tiempo en Buenos Aires porque de chico me fui a estudiar, a hacer un poco de lo que me gustaba, que era la comunicación. Hice algunos cursos de locución y comunicación social y vivía muy cerca de la Federación Argentina de Boxeo”, recordó.
Años después, cada regreso al lugar le permitió dimensionar el camino recorrido. “Siempre que paso por la Federación o voy a la Federación digo: si habré pasado por la puerta cuando tenía 17 o 18 años y veía a los boxeadores que entraban y salían. Nunca me imaginé que iba a terminar trabajando de presentador de boxeo”, expresó.
Luego de aquella primera experiencia, Medina volvió a ser convocado y anticipó que analiza nuevas fechas para presentarse en la institución. Mientras tanto, continúa recorriendo escenarios de Entre Ríos y otras provincias. “Después me volvieron a convocar y ahora tengo disponibles algunas fechas que seguramente voy a ir cerrando”, adelantó.