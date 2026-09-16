El polideportivo del Club Ciclista recibió el nuevo parqué y proyectan colocarlo en noviembre

REDACCIÓN ELONCE
El polideportivo del Club Ciclista dio un paso clave con la llegada del nuevo piso de guatambú adquirido en Misiones. La institución proyectó instalarlo durante noviembre y continúa recaudando fondos para completar una obra cuya inversión ronda los 100 millones de pesos.
El polideportivo del Club Ciclista avanzó en una de las etapas centrales de su construcción con la llegada del nuevo parqué que será colocado en el campo de juego. La madera fue adquirida en Misiones y desde la institución estimaron que podría instalarse durante noviembre. La obra demandó una inversión cercana a los 100 millones de pesos y fue sostenida mediante distintas campañas y actividades organizadas por el club.
Luciano Armando, integrante de la comisión directiva, manifestó su satisfacción por haber alcanzado esta instancia luego del trabajo realizado para reunir los recursos necesarios. “Estamos muy contentos porque ayer llegó el parqué, después de tanto esfuerzo, de pedir ayuda a la gente cercana al club, mucha venta de empanadas y mucha enchapada”, expresó.
Una de las iniciativas que permanece vigente consiste en la venta simbólica de metros del nuevo piso. “Ahora estamos vendiendo el metro. Quiero agradecer primero a la gente que ya compró. Lo estamos vendiendo a 120.000 pesos”, explicó Armando, quien señaló que la institución mantiene abierta una cuenta para quienes quieran colaborar con el proyecto.
El parqué llegó desde Misiones
Con los fondos reunidos, Ciclista logró concretar la adquisición del material necesario para el campo de juego. “Ya pudimos hacer un avance y comprar la madera. Estamos esperando para, en noviembre, si Dios quiere, poder colocarla”, anticipó el dirigente.
Armando detalló que el piso fue adquirido a una firma misionera y destacó las características del material elegido. “Lo compramos en una empresa de Misiones y la madera es guatambú. Es una madera de lo mejorcito que viene”, explicó.
Además del parqué, el club avanzó con otros elementos indispensables para equipar el nuevo escenario deportivo. “También compramos las jirafas”, confirmó Armando y, respecto de la calidad del piso, agregó: “Es una madera buena y la idea es que dure muchos años”.
Un espacio pensado para las nuevas generaciones
Maxi Padró también destacó el avance de las obras y puso el foco especialmente en los niños y jóvenes que podrán utilizar las nuevas instalaciones. Durante la recorrida, jugadores de la categoría U11 se encontraban entrenando en el club mientras se mostraban los avances del proyecto.
“Estamos súper felices y con los aros estamos esperando las jirafas nuevas”, expresó Padró. Asimismo, indicó que los actuales elementos serán reubicados dentro de las instalaciones de la institución.
“Vamos a reubicarlos seguramente en algún lugar del estadio nuevo o en el estadio viejo. Estamos felices, sobre todo por ellos, que son los que lo van a aprovechar, y por todos los demás chicos”, concluyó.