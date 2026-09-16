Paysandú evalúa un nuevo predio para instalar la planta de hidrógeno verde de HIF Global

La planta de hidrógeno verde de HIF Global podría cambiar de ubicación en Paysandú y dejar de instalarse en el predio originalmente seleccionado frente a las costas entrerrianas de Colón. El intendente Nicolás Olivera confirmó que se analizaba una nueva localización para el proyecto energético.

El terreno evaluado se encontraba junto a una planta de cemento y reunía condiciones consideradas favorables para el emprendimiento. Entre ellas, contaba con conectividad ferroviaria y vial, acceso al suministro eléctrico y categorización de suelo industrial, publicó R2820.

Olivera aclaró que la relocalización todavía no estaba definida, aunque sostuvo que el nuevo espacio cumplía con los requisitos técnicos y administrativos necesarios para avanzar. En abril ya había indicado que las gestiones para encontrar otra ubicación estaban avanzadas.

Qué pasaría con el predio frente a Colón

Respecto del lugar seleccionado inicialmente, el jefe comunal señaló que continuaba “en reserva” y “en estado de latencia”. Una eventual confirmación del nuevo terreno implicaría dejar de lado el emplazamiento previsto frente a la costa argentina.

La posible relocalización había sido analizada durante los últimos meses ante las inquietudes expresadas desde Entre Ríos por la cercanía del proyecto con Colón y el río Uruguay. En mayo, autoridades argentinas manifestaron su satisfacción por la alternativa de trasladar la planta.

El proyecto de HIF Global contempló la producción de combustibles sintéticos mediante el empleo de hidrógeno verde y dióxido de carbono. Por sus dimensiones y ubicación, la iniciativa generó expectativas económicas en Paysandú, pero también cuestionamientos ambientales en la costa entrerriana.

Reclamo por una definición más rápida

Olivera también cuestionó las demoras registradas en el tratamiento del proyecto y reclamó mayor celeridad para resolver su futuro.

“Uruguay sale con la bandera de estabilidad jurídica, certezas y reglas claras, pero además, en estos casos, habría que ser más ágil”, sostuvo el intendente.