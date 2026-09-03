Colello celebró la relocalización de la planta de hidrógeno verde frente a Colón: “El camino era el diálogo”

La relocalización de la planta de hidrógeno verde frente a Colón fue recibida “con mucha alegría” por el Gobierno de Entre Ríos, luego de que Uruguay decidiera modificar el emplazamiento originalmente previsto para el proyecto. El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó las gestiones encabezadas por Rogelio Frigerio y sostuvo que la Provincia buscó desde un primer momento evitar posibles efectos negativos sobre una ciudad cuya actividad económica está fuertemente vinculada con el turismo.

La decisión fue confirmada por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, por indicación del presidente Yamandú Orsi. La ubicación inicialmente proyectada había generado cuestionamientos desde la costa entrerriana y derivado incluso en una presentación ante la Justicia argentina.

“Lo tomamos con mucha alegría porque desde el primer día sabíamos de la importancia que tenía para Colón, una ciudad esencialmente turística, uno de los destinos más apreciados por los turistas que nos visitan”, manifestó Colello a Elonce.

La preocupación por el impacto sobre Colón

El funcionario provincial sostuvo que desde el Gobierno entrerriano existía preocupación por las consecuencias que, según evaluaban, podía tener la localización originalmente elegida para el proyecto. “Sabíamos perfectamente el impacto negativo que iba a tener la instalación de la planta donde se había pensado originalmente”, señaló el secretario general de la Gobernación.

El proyecto había despertado inquietud particularmente en Colón por su emplazamiento sobre la costa uruguaya del río Uruguay y frente a la ciudad entrerriana. En ese escenario, diferentes sectores plantearon cuestionamientos vinculados con el potencial impacto ambiental, paisajístico y turístico.

Entre Ríos celebró la relocalización de la planta frente a Colón.-

Colello remarcó que el gobernador Rogelio Frigerio asumió personalmente las conversaciones destinadas a buscar una alternativa para el emprendimiento, con la intención de preservar el vínculo bilateral y canalizar el planteo mediante mecanismos institucionales.

“El gobernador Rogelio Frigerio encabezó personalmente las conversaciones para evitar que esto suceda, con el convencimiento de que el camino era la diplomacia, el diálogo, la forma en la que nosotros teníamos que trabajar esto, hablando con nuestros hermanos uruguayos”, expresó.

“Siempre tuvimos la confianza de que iba a tener buenos resultados”

El secretario general de la Gobernación afirmó que la estrategia provincial estuvo centrada desde un primer momento en mantener el diálogo con las autoridades del país vecino. “Siempre tuvimos la confianza y la convicción de que iba a tener buenos resultados. Confiamos en la capacidad de Frigerio para entablar esas conversaciones”, sostuvo.

En ese sentido, Colello atribuyó la decisión finalmente adoptada por Uruguay al proceso de conversaciones mantenido durante los últimos meses y destacó la importancia de haber sostenido una vía diplomática frente a las diferencias surgidas por el emplazamiento. “Por suerte, el tiempo, el trabajo y la diplomacia que llevó el gobernador de forma personal trajeron resultados positivos”, valoró.

Mauricio Colello, secretario general de Gobernación (foto Elonce)

Para el Gobierno provincial, el objetivo central era que el proyecto no avanzara en el lugar originalmente elegido, principalmente por la preocupación existente en Colón sobre sus posibles consecuencias para una ciudad que tiene en el turismo una de sus actividades económicas fundamentales.

“Logramos lo que queríamos todos los entrerrianos y particularmente los vecinos de Colón, que era evitar que la planta se instale donde se iba a instalar, con todos los efectos negativos que iba a traer para la ciudad esa situación”, afirmó Colello.

Uruguay confirmó que modificará el emplazamiento

La confirmación de la relocalización llegó a través del canciller Mario Lubetkin, quien comunicó la decisión adoptada por el Gobierno uruguayo bajo la administración del presidente Yamandú Orsi.

De esta manera, el proyecto de producción de hidrógeno verde continuará, pero no será instalado en el lugar inicialmente previsto frente a Colón, que había sido el principal punto de conflicto planteado desde Entre Ríos.

La decisión representa un cambio sustancial respecto del escenario que había generado cuestionamientos en la provincia y motivado distintas gestiones políticas e institucionales.

Entre Ríos celebró la relocalización de la planta frente a Colón.-

Desde el Gobierno entrerriano remarcaron que la resolución permite atender el reclamo vinculado específicamente con la ubicación del emprendimiento sin cuestionar el desarrollo de este tipo de inversiones en Uruguay.

Para Colello, el resultado también constituye una reivindicación del diálogo como mecanismo para resolver controversias entre territorios vecinos. El funcionario destacó que Entre Ríos y Uruguay mantienen vínculos históricos y que esa relación debía preservarse durante las negociaciones.

Con la decisión comunicada por las autoridades uruguayas, ahora quedará por conocerse cuál será el nuevo emplazamiento definitivo del proyecto de hidrógeno verde, mientras en Entre Ríos consideran cumplido el objetivo de evitar su instalación frente a la costa de Colón.