Juez declaró a los conejos europeos “sujetos de derecho” y frenó su eliminación con gas en Tierra del Fuego

Un juez declaró a los conejos europeos “sujetos de derecho no humanos” al resolver una causa iniciada por el plan de eliminar ejemplares con gas fosfina. La especie está considerada invasora y perjudicial para la biodiversidad.
Un juez declaró a los conejos europeos como “sujetos de derecho no humanos” al resolver una causa que se había iniciado por un proyecto para eliminar ejemplares mediante la utilización de gas en Tierra del Fuego. El magistrado Federico Calvete consideró que, por tratarse de seres sintientes, los animales poseen derechos que merecen protección judicial.
La resolución correspondió a un expediente iniciado en 2020, cuando organizaciones proteccionistas acudieron a la Justicia para impedir que el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), dependiente del CONICET, utilizara fosfuro de aluminio, que libera gas fosfina, para controlar la población de conejos existente en su predio cercano a la bahía de Ushuaia.
En aquel momento, Calvete ordenó suspender el procedimiento. Desde el organismo científico habían argumentado que los animales construían madrigueras que ponían en riesgo los cimientos del edificio y, además, provocaban impactos ambientales en el ecosistema de la zona.
El alcance del fallo sobre los animales
Al analizar nuevamente el expediente, el juez declaró “abstracta” la causa, pero avanzó sobre la condición jurídica de los animales. En ese sentido, sostuvo que no podían recibir el mismo tratamiento legal que objetos como “un automóvil o un inmueble”.
Calvete consideró que las organizaciones proteccionistas habían demostrado “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”. En consecuencia, definió a los conejos como seres sintientes y “sujetos de derechos no humanos” con “derechos fundamentales”.
El pronunciamiento generó repercusiones debido a que la protección jurídica reconocida por el magistrado se contrapuso con la problemática ambiental vinculada a la expansión de la especie. El conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), también conocido como conejo de Castilla, está catalogado como una especie exótica invasora.
Una especie considerada perjudicial para la biodiversidad
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó a esta especie entre los cien organismos exóticos invasores más perjudiciales a nivel global. En Argentina, además, existen disposiciones específicas destinadas a controlar su expansión.
En diciembre de 2020, la cartera nacional de Ambiente dictó la Resolución 474/2020, mediante la cual declaró a las poblaciones silvestres de estos conejos como “dañinas y perjudiciales para la conservación de la biodiversidad y las actividades productivas”, debido a sus características biológicas y su capacidad invasora.
Los conejos europeos fueron introducidos en Argentina durante los siglos XIX y XX. En Tierra del Fuego se buscaba disponer de una fuente de proteína animal y aprovechar comercialmente su cuero y su piel. Con el paso de las décadas, los ejemplares se reprodujeron y avanzaron sobre nuevos ambientes.
Los impactos registrados en la Patagonia
En la Patagonia, la especie mantuvo una dispersión constante hacia nuevas áreas. Su presencia fue relacionada con daños en bosques nativos, pastizales naturales y cosechas, además de efectos sobre sectores utilizados para la producción ganadera, publicó NA.
La problemática también alcanzó a la actividad aeroportuaria. Durante los últimos 20 años, la presencia de estos animales fue identificada como un factor de riesgo en las pistas del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Ushuaia.
El fallo volvió así a poner en discusión dos cuestiones: por un lado, el reconocimiento jurídico y la protección de los animales como seres sintientes y, por otro, las medidas necesarias para controlar una especie exótica invasora que organismos ambientales consideran perjudicial para la biodiversidad.