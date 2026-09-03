Murió un joven tras chocar de frente mientras realizaba una picada de motos

Un joven de 21 años murió tras protagonizar un choque frontal mientras participaba de una picada ilegal de motos sobre la Ruta Provincial Nº 5, en las afueras de San Luis del Palmar, Corrientes. Otro motociclista, de 30 años, sufrió lesiones de gravedad y debió ser trasladado a un hospital de la capital provincial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22.15 del martes, a la altura del kilómetro 22,5, en un sector conocido como “El Viejo Hípico”. De acuerdo con la información difundida, en el lugar se habían reunido varios motociclistas para realizar picadas y acrobacias.

La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Gastón Giménez, quien circulaba en una Honda Wave blanca. Según se indicó, el joven realizaba habitualmente maniobras sobre la motocicleta y publicaba videos de esas prácticas en sus redes sociales.

En esta oportunidad, Giménez habría estado participando de una picada cuando, en determinado momento, levantó la rueda delantera de la motocicleta y circuló sobre el carril contrario.

Por la mano opuesta avanzaba una Zanella ZB conducida por un hombre de 30 años, identificado por sus iniciales como C. A. Núñez. Ambas motocicletas chocaron prácticamente de frente.

Como consecuencia del fuerte impacto, Giménez murió en el lugar, mientras que el otro conductor sufrió lesiones de extrema gravedad y quedó inconsciente. Ante su estado, los médicos resolvieron derivarlo de urgencia al Hospital Escuela de la capital correntina, donde quedó internado.

Un automóvil logró esquivar a los motociclistas

En medio del siniestro, un automóvil que circulaba a pocos metros se encontró con las motocicletas y las víctimas sobre la ruta. Su conductor consiguió realizar una maniobra para evitar impactarlas.

Tras el choque acudieron efectivos de la comisaría local y personal sanitario para asistir a las personas involucradas y desplegar las actuaciones correspondientes en el lugar.

Según se informó, varios de los jóvenes que se encontraban participando de las picadas se retiraron rápidamente después del accidente, mientras que otros permanecieron en el sector y colaboraron con las autoridades para establecer la identidad de la víctima.

Otro de los datos consignados tras el siniestro fue que el motociclista de 21 años no utilizaba casco de seguridad al momento del impacto.

Vecinos señalaron que las picadas y las maniobras con motocicletas son frecuentes en ese sector de la Ruta Provincial Nº 5, pese a tratarse de una vía con importante circulación vehicular. (Diario Época)