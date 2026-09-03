Caso Loan: capturaron a una entrerriana que se presentaba como perito y aportó pruebas falsas

Una entrerriana vinculada a la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña fue detenida este miércoles en Mendoza. Se trata de María Luisa Lezcano Rodríguez, oriunda de Concepción del Uruguay y actualmente radicada en la provincia cuyana.

La mujer fue localizada en Colonia Las Rosas, departamento Tunuyán, durante un procedimiento policial. Según la información disponible, habría aportado datos incorrectos sobre su identidad al momento de ser identificada.

Ante esa situación, los efectivos utilizaron un sistema biométrico y lograron establecer correctamente quién era. Allí constataron que tenía medidas judiciales pendientes y quedó a disposición de la Justicia, según informó el medio El Entre Rios.

Horas después del procedimiento, Lezcano Rodríguez recuperó la libertad. Su situación sigue vinculada a una causa en la que se analiza su intervención durante los primeros días de búsqueda de Loan.

Su participación en la búsqueda de Loan

La entrerriana había tomado notoriedad pública luego de la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en Corrientes. En ese contexto se presentó como especialista en búsqueda de personas desaparecidas.

Lezcano Rodríguez aseguró en ese momento que había sido convocada por la Policía de Corrientes para colaborar con el operativo. Sin embargo, los investigadores no habrían encontrado constancias oficiales que acreditaran esa participación formal.

Durante su intervención realizó tareas de rastreo junto a bomberos y también presentó análisis grafológicos sobre firmas atribuidas a personas incorporadas al expediente.

Con el avance de la causa, parte de los datos que aportó comenzaron a ser revisados. La Justicia busca determinar si alguna de esas intervenciones pudo haber generado pistas falsas o desviado líneas de investigación sobre el paradero de Loan.

La causa por presunta usurpación de título

Lezcano Rodríguez también es investigada por una presunta usurpación de título. En diciembre de 2024 se había dispuesto su localización para notificarla formalmente de esa imputación.

Además, se había ordenado un allanamiento en su vivienda de Tunuyán con el objetivo de secuestrar su teléfono celular y analizar eventuales conversaciones relacionadas con las sospechas surgidas durante su participación en la causa.

La mujer había quedado involucrada años antes en otro expediente en Zapala, Neuquén, donde fue acusada de utilizar uniforme militar y presentarse como capitana del Ejército. Esa investigación terminó con un sobreseimiento por prescripción.

Cómo sigue la investigación

Tras ser identificada y detenida en Mendoza, la Justicia deberá continuar con las actuaciones pendientes para establecer el alcance de su conducta y su eventual responsabilidad.

En paralelo, seguirá bajo análisis la información que la entrerriana aportó durante la búsqueda de Loan, especialmente aquellas pistas cuya veracidad fue puesta en duda por los investigadores.