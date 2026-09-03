Quién es el empresario argentino detenido por el cuádruple crimen de un músico y su familia en México

La imagen del empresario argentino en un ascensor, cerca de la escena del crimen

El empresario argentino detenido por el cuádruple crimen en México, Diego Sebastián Rosen Ferlini, tiene 51 años, desarrollaba actividades vinculadas al negocio inmobiliario y era socio de una de las víctimas, el músico Jonathan Meléndez. Los investigadores buscan determinar su responsabilidad en el asesinato del tecladista, su esposa embarazada, su hija de 3 años y otra mujer de 21 años en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Rosen Ferlini fue detenido sobre la carretera México-Toluca, en la zona de La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. Antes había sido arrestado otro sospechoso, identificado como Gerardo Cisneros Bejarano, cuya posible participación en los homicidios también quedó bajo investigación, publicó Infobae.

Las autoridades mexicanas confirmaron que Rosen Ferlini mantenía una relación comercial con Meléndez en un emprendimiento dedicado a los alquileres temporarios. La relación entre ambos es uno de los elementos analizados para reconstruir qué ocurrió antes de que las cuatro víctimas fueran encontradas asesinadas.

Un negocio de alquileres con decenas de propiedades

Rosen Ferlini estaba vinculado con emprendimientos dedicados a administrar viviendas para alquiler vacacional. Según la información difundida tras su detención, el negocio operó bajo las denominaciones +Relax y Nomad PM y ofrecía propiedades en diferentes destinos turísticos mexicanos.

En Valle de Bravo, Rosen y Meléndez habrían llegado a administrar conjuntamente unas 32 propiedades, con alquileres publicados en valores que iban desde los 7.000 hasta los 50.000 pesos mexicanos por noche.

La actividad no se habría limitado a ese destino. Distintos registros y publicaciones ubicaron al emprendimiento con ofertas en Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca. Incluso publicaciones realizadas durante marzo promocionaban un ático ubicado en Madrid, España, para Semana Santa.

La empresa mostraba en redes sociales casas con piscinas privadas, jardines, espacios rodeados de naturaleza y diferentes servicios destinados al turismo. Algunas piezas publicitarias alojadas en perfiles de Nomad PM todavía exhibían el logotipo de +Relax, lo que daba cuenta del cambio de identidad comercial que había atravesado el emprendimiento.

Denuncias previas por presuntas maniobras con alquileres

Meses antes del cuádruple crimen, el nombre de Rosen Ferlini había aparecido en publicaciones de redes sociales donde usuarios denunciaban supuestas irregularidades vinculadas con alquileres vacacionales. Esas acusaciones constituyen antecedentes públicos, pero no implican por sí mismas responsabilidad penal.

Una publicación realizada el 21 de julio de 2026 en un grupo de Facebook dedicado a rentas vacacionales acusaba al empresario de una presunta maniobra por aproximadamente 500.000 pesos mexicanos relacionada con un hospedaje en Valle de Bravo.

La autora de aquella publicación aseguraba que habría más de 11 personas afectadas por situaciones similares y advertía a potenciales clientes que extremaran precauciones antes de realizar transferencias o cerrar operaciones vinculadas con las propiedades.

Diego Sebastián Rosen Ferlini (redes sociales / FGJEM)

Antes de su actividad inmobiliaria, Rosen Ferlini también habría estado relacionado con el sector publicitario. Su nombre aparece asociado como representante legal de Shark BTL, una agencia fundada en 2003 y con sede en Ciudad de México, especializada en marketing experiencial.

Además, según información periodística publicada en México, su nombre figura en un expediente del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Chalco, con apertura en octubre de 2025 y actividad registrada en agosto de este año. El alcance y vinculación de ese expediente con los hechos actualmente investigados no fueron precisados en la información disponible.

El perfil que mostraba en las redes sociales

En sus perfiles personales, Rosen Ferlini exhibía una imagen vinculada con los viajes, el bienestar y los mensajes motivacionales. En Instagram se presentaba con la frase “la idea es morir joven, lo más tarde posible”.

También compartía expresiones como “la gente tiene miedo a atreverse, yo tengo miedo a quedarme con las ganas”.

Sus perfiles estaban conectados con la actividad inmobiliaria que desarrollaba. La cuenta de Instagram enlazaba al sitio de Nomad PM, mientras que desde Threads se dirigía hacia publicaciones de propiedades para alquiler. De acuerdo con la información recopilada después de su detención, esos enlaces dejaron de encontrarse activos.

La Fiscalía General del Estado de México, junto con organismos de seguridad, confirmó además el vínculo societario que mantenían Rosen Ferlini y Jonathan Meléndez en el negocio de alquileres temporarios.

El músico y tres personas fueron asesinados en un departamento

El crimen que derivó en la detención del empresario argentino ocurrió en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Atizapán de Zaragoza, en una zona conocida como Zona Esmeralda.

Las víctimas fueron Jonathan Meléndez, de 38 años, tecladista vinculado a la banda Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y embarazada de cuatro meses; la hija de ambos, de 3 años; y una mujer de 21 años, cuyo vínculo con la familia no había sido precisado públicamente.

La Policía Municipal tomó conocimiento del hallazgo durante la noche del martes. Dentro del inmueble también fue encontrado un niño de 6 años con vida y sin signos de violencia.

Jonathan Meléndez, el músico asesinado.-

Según los primeros elementos conocidos de la investigación, el ataque habría ocurrido entre las 17:30 y las 19:40. Los investigadores analizan la hipótesis de que los responsables pudieron ingresar al departamento aprovechando la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

Los adultos fueron encontrados con signos de violencia y algunos estaban maniatados. Meléndez, su esposa y la niña presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima tenía una herida de bala en la espalda.

También se informó que el perro de la familia fue encontrado atado dentro de la propiedad.

Qué busca determinar ahora la investigación

Peritos y agentes trabajaron en el departamento para recuperar indicios que permitan establecer la mecánica de los asesinatos. Uno de los principales interrogantes es qué sucedió durante las aproximadamente dos horas en las que los investigadores ubican temporalmente el ataque.

La pesquisa busca establecer cómo fueron reducidas las víctimas, quién o quiénes realizaron los disparos y cuál habría sido el motivo del cuádruple crimen.

La relación comercial entre Rosen Ferlini y Meléndez aparece como uno de los elementos relevantes dentro de esa reconstrucción. Sin embargo, será la investigación judicial la que deberá determinar cuál fue concretamente la intervención, si la hubo, de cada uno de los dos hombres detenidos.

Por el momento, Diego Sebastián Rosen Ferlini permanece señalado como sospechoso y detenido en el marco de la investigación, sin que las acusaciones previas relacionadas con su actividad inmobiliaria permitan por sí mismas establecer responsabilidad en el asesinato múltiple.