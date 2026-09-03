Rogelio Frigerio recorrió la Ruta 20 y confirmó avances en un corredor clave para la producción

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió los trabajos que se ejecutan sobre la Ruta Provincial 20, en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 18 y la escuela N° 77 El Pericón. Según informó Vialidad provincial, la obra alcanza actualmente un 45% de avance.

La intervención comenzó en abril de 2026 y comprende obras básicas, pavimentación y ensanche de puentes. El contrato asciende a $46.088.478.386 y es financiado con recursos de la provincia.

La Ruta 20 funciona como una conexión entre los departamentos Villaguay y Federal y es utilizada tanto por vecinos como por productores de la zona. Desde el Gobierno provincial señalaron que el estado del camino también generaba dificultades para el traslado hacia establecimientos educativos.

Una obra que había sido licitada anteriormente

Durante la recorrida, Rogelio Frigerio sostuvo que el proyecto había sido licitado en distintas oportunidades sin que los trabajos llegaran a iniciarse. “Fueron creo que tres veces que se licitó, se prometió y nunca se arrancaba nada”, afirmó.

El mandatario vinculó esa situación con el reclamo acumulado de los habitantes del sector. “Desde hace décadas es pedida por los frentistas, por los vecinos”, señaló durante la visita a la zona.

También hizo referencia a la necesidad de recuperar la confianza en la gestión pública. “Tenemos que reconstruir esa confianza perdida de la gente en la política precisamente por hacer las cosas mal”, expresó.

La conexión con las rutas nacionales

Otro de los puntos planteados durante la recorrida fue la vinculación de la Ruta 20 con las rutas nacionales 18 y 14, dos corredores relevantes para el tránsito regional y el transporte de cargas.

Rogelio Frigerio calificó esa conexión como “fundamental” y mencionó las obras previstas sobre ambas trazas nacionales. En ese sentido, sostuvo que existe un compromiso del Gobierno nacional para completar la Ruta 18 y avanzar sobre el tramo Paraná-Villaguay.

Por su parte, el director zonal Villaguay de Vialidad, Juan Ramírez, indicó que la obra alcanzó el 45% “en menos de un año” y recordó que se trataba de un reclamo sostenido por productores y comunidades educativas de la región.

Testimonios de vecinos y autoridades locales

Aldo Kuttel, vecino de la zona, valoró el avance de los trabajos y recordó las dificultades que atravesaban anteriormente por la falta de mantenimiento. Según relató, durante algunos períodos podían pasar años sin presencia de maquinaria vial.

La presidenta comunal de Lucas Sur Primero, Andrea Regruello, también destacó la continuidad de la obra y señaló que permitirá mejorar la conectividad de los habitantes del área.

Los trabajos continúan sobre el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 18 y la escuela El Pericón. De acuerdo con la información oficial, el proyecto mantiene un avance del 45% desde su inicio en abril y contempla completar la pavimentación junto con intervenciones sobre los puentes existentes.