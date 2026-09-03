Fijaron nuevas condiciones para cultivar y comercializar cáñamo en el país

La Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) aprobó un nuevo régimen de licencias para la producción, comercialización y otras actividades vinculadas al cáñamo con fin hortícola. La regulación alcanza a variedades de Cannabis sativa L. con un contenido de THC que no supere el 1%.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 69/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El esquema contempla actividades relacionadas con inflorescencias, biomasa y otros materiales vegetales no psicoactivos.

Esos insumos podrán destinarse posteriormente a productos de uso medicinal, nutricional, cosmético, veterinario, industrial o de investigación científica, siempre bajo las autorizaciones que correspondan para cada actividad.

Cuatro tipos de licencias para el cáñamo

El nuevo sistema establece cuatro categorías: producción agrícola de cáñamo con fin hortícola, elaboración de productos derivados, prestación de servicios vinculados con la actividad y operaciones de comercio exterior.

Una misma persona o empresa podrá acceder a más de una categoría siempre que cumpla con los requisitos generales y particulares establecidos para cada permiso.

Entre la documentación exigida figuran antecedentes penales, habilitación del establecimiento, acreditación del origen lícito de los fondos, certificación de ingresos e inscripción vigente ante ARCA.

Cómo deberá realizarse la producción

Uno de los puntos centrales de la reglamentación es que la producción hortícola deberá desarrollarse en ambientes protegidos. El cultivo a cielo abierto no estará permitido dentro de este régimen.

También se implementará un sistema de trazabilidad para identificar los distintos lotes durante todo el proceso productivo y seguir el recorrido del material desde su origen.

Cuando los controles detecten niveles de THC superiores al límite permitido, deberán aplicarse procedimientos especiales sobre ese material. La norma también establece pautas para su inutilización y disposición final.

Costos y vigencia de las licencias

Para la licencia de producción agrícola se fijaron tres aranceles: $150.000 para evaluar la solicitud, $2,5 millones por el otorgamiento y $1,25 millones por la validación anual.

Las licencias tendrán una duración de cinco años. Sin embargo, los titulares deberán acreditar anualmente que continúan cumpliendo las condiciones exigidas por la ARICCAME.

La Resolución 69/2026 entrará en vigencia a los 30 días hábiles administrativos de su publicación. El nuevo régimen busca ordenar específicamente la producción de cáñamo hortícola y establecer controles comunes para una actividad que comprende desde el cultivo hasta su posterior transformación y comercialización.