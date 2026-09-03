Empresario argentino fue detenido por el crimen de un músico y su familia en México

Un empresario argentino de 51 años fue detenido en México junto a otro hombre. Era socio de una de las víctimas y habría aprovechado esa relación de confianza para ingresar a la vivienda.
Un empresario argentino de 51 años fue detenido por su presunta participación en el crimen del músico Jonathan Meléndez y tres personas de su entorno familiar en México. El sospechoso fue identificado como Diego Sebastián Rosen Ferlini y aparece mencionado en una de las principales líneas de investigación del múltiple homicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Rosen Ferlini fue capturado junto a otro hombre luego del asesinato de Meléndez, tecladista y productor de la banda mexicana de indie rock Camilo Séptimo. Entre las víctimas también se encontraban la esposa embarazada del músico, la hija de tres años de la pareja y una joven que trabajaba en la vivienda.
El único integrante de la familia que sobrevivió fue un niño de seis años, hijo del músico, quien fue encontrado con vida y sin lesiones. También fue hallada muerta la mascota de la familia.
Rosen Ferlini desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario y al alquiler de propiedades turísticas. Medios mexicanos lo relacionaron con NOMAD Property México, una firma dedicada a ofrecer inmuebles en destinos como Valle de Bravo, Acapulco, Tepoztlán y Cuernavaca.
Además, antes de quedar involucrado en la investigación por el múltiple crimen, había sido señalado públicamente por presuntos fraudes relacionados con alquileres vacacionales. Entre las acusaciones difundidas en redes sociales aparecía un supuesto perjuicio económico cercano a los 500.000 pesos mexicanos por un hospedaje en Valle de Bravo.
Una de las cuestiones centrales para los investigadores es precisamente el vínculo comercial que mantenían Rosen Ferlini y Meléndez. Las primeras versiones indican que ambos estaban asociados en negocios relacionados con el alquiler de propiedades.
La relación que tenía con el músico asesinado
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que uno de los detenidos era socio de la víctima. La investigación apunta a que esa relación previa habría resultado clave para que pudiera ingresar al inmueble sin necesidad de forzar los accesos.
Las autoridades determinaron preliminarmente que los sospechosos habrían aprovechado “la relación de confianza de uno de ellos con las víctimas para acceder al domicilio”. El ataque ocurrió durante la tarde del martes 1º de septiembre en un departamento ubicado en el fraccionamiento Grand Viure.
Otra de las líneas que se investiga está vinculada con una posible disputa económica entre el músico y el empresario argentino. Medios mexicanos señalaron que entre ambos habría existido un conflicto por una suma cercana a los 300.000 pesos mexicanos, aunque el móvil definitivo del crimen deberá ser determinado por la investigación judicial.
Cómo ocurrió el múltiple crimen
El hecho se produjo en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Las autoridades encontraron en el interior los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de tres años y la trabajadora de la familia.
De acuerdo con los primeros informes, dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. Tanto ellas como la niña presentaban heridas de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima había recibido un disparo en la espalda.
La mascota de la familia también fue encontrada muerta y maniatada. En medio de la escena, los investigadores localizaron con vida al hijo de seis años del matrimonio, quien no presentaba signos de violencia.
Luego de las primeras tareas investigativas, las autoridades mexicanas detuvieron a Diego Sebastián Rosen Ferlini y Gerardo “N” por su probable participación en los homicidios. El operativo contó con la intervención de organismos de seguridad estatales y federales, indica Clarín.
Las cámaras de seguridad también forman parte de las pruebas analizadas. Registros del edificio muestran a un hombre que ingresó con gorra, anteojos oscuros, una campera negra y una mochila antes de producirse los asesinatos.