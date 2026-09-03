Recuperan electrodomésticos de un sanatorio que habrían sido robados por un ordenanza

Un ordenanza del Sanatorio Garat de Concordia es investigado por la presunta sustracción de elementos de la institución. Trabaja allí desde hace más de 20 años. Hubo tres allanamientos y recuperaron aires acondicionados, monitores, celulares, insumos médicos y otros bienes.
Un ordenanza del Sanatorio Garat de Concordia es investigado por su presunta vinculación con la sustracción de numerosos elementos pertenecientes al establecimiento de salud. El hombre trabaja en la institución desde hace más de 20 años y la pesquisa derivó en procedimientos que permitieron recuperar equipamiento, electrodomésticos, insumos sanitarios, materiales y herramientas.
La investigación judicial es llevada adelante por la Policía de Entre Ríos por una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Instituto Médico Quirúrgico “Garat”, ubicado sobre calle Concejal Veiga, en Concordia. Las actuaciones fueron iniciadas de oficio por efectivos de la Comisaría Segunda.
Según la información policial, diferentes tareas investigativas permitieron establecer una presunta vinculación del empleado con los hechos investigados. La hipótesis sostiene que habría retirado diversos bienes pertenecientes al centro asistencial para trasladarlos posteriormente a domicilios particulares.
Aires acondicionados, televisores y materiales
En las primeras medidas realizadas en el marco de la causa, los investigadores llegaron hasta una propiedad donde se concretó la entrega voluntaria de diferentes objetos.
Luego de las verificaciones correspondientes, las autoridades determinaron que los bienes pertenecían a la firma damnificada. Entre los primeros elementos recuperados había dos equipos de aire acondicionado y tres televisores.
También fueron encontrados materiales eléctricos, sanitarios y de construcción, además de diferentes artefactos electrónicos, electrodomésticos, mobiliario e insumos de uso general.
La pesquisa continuó con nuevas diligencias destinadas a determinar si existían otros elementos pertenecientes al establecimiento sanitario en distintos domicilios de Concordia.
Tres allanamientos y nuevos secuestros
Como parte de esa investigación, este miércoles se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en diferentes propiedades de Concordia. De acuerdo con la información brindada por la Policía, los procedimientos tuvieron resultados positivos.
Durante esos operativos fueron secuestrados otros dos equipos de aire acondicionado, dos monitores de computadora, cuatro teléfonos celulares y cuatro ventiladores de techo.
Además, los agentes encontraron un bidón con glutaraldehído de uso profesional y otro recipiente con detergente de utilización médico-quirúrgica.
La nómina de elementos incautados también incluyó una bolsa que contenía grifería, artefactos de iluminación LED, llaves térmicas, cables, extractores de aire y tomacorrientes. Asimismo, fue recuperado un lavamanos con columna de cerámica.
Todos los bienes secuestrados quedaron formalmente a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para determinar su procedencia y eventual vinculación con la causa.
La investigación continúa
El eje de la pesquisa apunta ahora a establecer las circunstancias en las que los distintos elementos habrían salido del establecimiento y determinar las eventuales responsabilidades.
Hasta el momento, la información difundida no consigna que el trabajador investigado haya sido detenido ni precisa qué medida procesal fue adoptada respecto del hombre. Su eventual responsabilidad deberá ser determinada durante el avance de la investigación judicial.
La Policía de Entre Ríos continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y establecer el alcance de la presunta maniobra que habría perjudicado al Instituto Médico Quirúrgico Garat.
Los investigadores también deberán determinar si la totalidad de los objetos encontrados corresponde al sanatorio y reconstruir cómo habrían llegado hasta los distintos domicilios alcanzados por las medidas.