Rogelio Frigerio destacó que Uruguay relocalice la planta de hidrógeno proyectada frente a Colón

El gobernador Rogelio Frigerio celebró la decisión del gobierno uruguayo de relocalizar la planta de combustibles sintéticos de HIF Global que estaba proyectada en Paysandú, frente a las costas de Colón. El mandatario consideró que la definición representa “una gran noticia” para la ciudad entrerriana y para toda la provincia.

“Defendimos los intereses de Entre Ríos: logramos que se relocalice la planta de combustibles sintéticos de Paysandú”, expresó Frigerio a través de sus redes sociales, luego de que Uruguay confirmara formalmente que buscará un nuevo emplazamiento para el emprendimiento.

El proyecto contempla una inversión estimada en US$5.385 millones y originalmente iba a desarrollarse a unos 15 kilómetros de Paysandú y aproximadamente tres kilómetros de la costa de Colón. Esa cercanía había motivado reclamos políticos, ambientales y judiciales desde Entre Ríos.

Frigerio destacó el impacto para Colón

Para Rogelio Frigerio, el cambio de ubicación permitirá compatibilizar la inversión con la protección de las actividades que se desarrollan sobre la costa entrerriana. “Es un paso fundamental para preservar nuestro paisaje y nuestro ambiente, y proteger el desarrollo turístico y económico de toda la región”, sostuvo.

El mandatario remarcó que la resolución fue producto de gestiones realizadas entre autoridades de ambos países. Mencionó especialmente al canciller argentino Pablo Quirno, al intendente de Colón, José Luis Walser, al presidente uruguayo Yamandú Orsi y a los funcionarios que participaron de las negociaciones.

“Todos trabajamos con un mismo objetivo: encontrar una solución que permitiera superar las diferencias y resguardar el bien común”, afirmó.

Los reclamos por la ubicación de la planta

La controversia se había concentrado principalmente en el sitio elegido para el complejo industrial. Desde Entre Ríos se cuestionaba que una instalación de esa magnitud quedara ubicada frente a una de las principales ciudades turísticas de la provincia.

El emprendimiento de HIF Global prevé un parque de generación solar, otro eólico y una planta capaz de producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año mediante hidrógeno obtenido a partir de fuentes renovables.

Los planteos también llegaron a la Justicia argentina. En marzo, los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl promovieron una acción civil de prevención de daños y perjuicios vinculada con la cercanía del proyecto a territorio argentino.

“El diálogo sirve cuando tiene un objetivo claro”

Rogelio Frigerio vinculó la decisión de Uruguay con la estrategia de mantener negociaciones institucionales sin plantear un rechazo a la inversión en sí misma.

“Una vez más, demostramos que el diálogo sirve cuando tiene un objetivo claro”, manifestó. Y agregó: “Defendimos los intereses de Entre Ríos con firmeza, sin afectar el desarrollo económico y productivo ni las inversiones privadas en un país vecino”.

La relocalización había sido confirmada por el canciller uruguayo Mario Lubetkin, quien señaló que el presidente Yamandú Orsi impartió “instrucciones precisas” para modificar el sitio previsto originalmente.

El proyecto continuará adelante en Uruguay, aunque todavía no se informó cuál será su nueva ubicación. “Cuando hay decisión política, coordinación y trabajo, los resultados llegan”, concluyó Frigerio al valorar la definición alcanzada.