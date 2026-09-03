OSER respondió el reclamo de una afiliada y explicó cómo avanzan los pagos a cuidadoras domiciliarias

El pago a cuidadores domiciliarios de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) quedó nuevamente en el centro de la atención luego de que una afiliada se manifestara encadenada frente a la sede de la obra social provincial para reclamar una deuda correspondiente a las prestaciones brindadas a su hijo. Desde el organismo aseguraron que la situación del sector se encuentra en proceso de regularización y que ya comenzaron a abonarse las prestaciones correspondientes a julio.

Arnoldo Schmidt, gerente de Administración y Finanzas de OSER, explicó a Elonce que el caso que originó la protesta está relacionado con tres cuidadoras domiciliarias que asisten al hijo de la mujer. Según precisó, lo reclamado corresponde al trabajo realizado durante julio, cuya documentación fue presentada en agosto y posteriormente debe atravesar las instancias de auditoría, liquidación y pago.

El funcionario hizo una diferenciación respecto de la naturaleza de esos desembolsos. “No es un sueldo que la obra social le tiene que pagar, es el pago de una prestación de servicio dentro de un abanico muy amplio de prestaciones”, señaló. Además, aseguró que los cuidadores domiciliarios se encuentran actualmente entre los prestadores con menores tiempos de espera para cobrar.

OSER informó que 162 cuidadores ya cobraron julio

De acuerdo con Schmidt, la obra social comenzó entre el lunes y el martes con la cancelación de las prestaciones correspondientes a julio, a medida que ingresaron los recursos necesarios.

“120 millones de pesos, 162 cuidadores ya efectuaron su cobro de julio”, detalló el gerente de Administración y Finanzas, quien sostuvo que el proceso continuará conforme se disponga de fondos.

Según explicó, las prestaciones correspondientes a junio ya fueron abonadas completamente. “Cuidadores domiciliarios es la única prestación que hasta el momento tiene el mes de junio cobrado en forma completa totalmente. Y ya comenzamos a pagar el mes de julio”, manifestó.

Schmidt sostuvo que desde OSER se decidió priorizar al sector dentro del cronograma de pagos a prestadores y afirmó que esa determinación ya había sido comunicada previamente por las autoridades de la obra social.

Respecto del reclamo puntual que se produjo frente a la institución, el funcionario indicó que atendió personalmente a la afiliada que se manifestó y le explicó el estado administrativo de las prestaciones reclamadas.

OSER respondió el reclamo de una afiliada y explicó cómo avanzan los pagos a cuidadoras domiciliarias

Cuestionó la modalidad de protesta

Schmidt también cuestionó que la afiliada se encadenara para visibilizar el reclamo y pidió que ese tipo de situaciones sean canalizadas mediante otras vías.

“Ese no es el método para resolver las situaciones. Venir, poner en riesgo su salud, hacer toda una exposición, cuando las cosas se resuelven de otra forma”, expresó.

Luego agregó: “Quiero recalcar que no tomen este método como forma de manifestar o protesta, porque por esa vía no se van a resolver los conflictos”.

El gerente aseguró que mantiene contacto directo con numerosos cuidadores y señaló que desde la administración intentan brindar respuestas respecto de la situación de los pagos. Explicó, además, que las cancelaciones se realizan progresivamente conforme ingresan los recursos provenientes de los aportes que financian la obra social.

Cómo funciona el circuito para cobrar una prestación

Schmidt detalló que OSER trabaja con aproximadamente 1.200 cuidadoras domiciliarias distribuidos en distintos puntos de Entre Ríos y que las prestaciones son facturadas a mes vencido.

En el caso de julio, por ejemplo, el cuidador realiza la prestación durante ese mes y presenta la documentación correspondiente durante los primeros días de agosto. Como el servicio se brinda en toda la provincia, los trámites ingresan a través de las diferentes delegaciones.

Posteriormente, la documentación debe llegar a la sede central para atravesar un proceso de auditoría. Una vez superada esa instancia, pasa al área de liquidaciones, donde se confeccionan las órdenes de pago que finalmente quedan disponibles en Tesorería.

“A medida que los recursos van ingresando a la obra social, recordemos que son aportes personales y patronales de los empleados públicos, a medida que las reparticiones vienen haciendo los aportes, se van efectuando los pagos de los cuidadores al igual que al resto de los prestadores”, explicó.

El funcionario remarcó que el procedimiento requiere controles porque OSER se encuentra alcanzada por la fiscalización del Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, debe verificar cada prestación antes de autorizar el desembolso.

Buscan digitalizar y agilizar los trámites

Durante la entrevista también fue consultado por el proyecto para avanzar con una mayor digitalización de la documentación presentada por los cuidadores domiciliarios.

Schmidt confirmó que se trabaja en esa dirección. Actualmente, la factura es electrónica, aunque continúa siendo necesaria una planilla de control y asistencia validada por el afiliado para acreditar que el servicio efectivamente fue realizado.

Esa documentación se presenta en las delegaciones, donde puede ser digitalizada y remitida al área correspondiente para su revisión. La intención es avanzar progresivamente hacia un circuito con menor utilización de documentación física.

Sin embargo, Schmidt aclaró que una mayor digitalización no eliminará los plazos vinculados con las verificaciones administrativas. “La digitalización no va a eliminar el tiempo de control y auditoría o la tarea de control y auditoría, porque eso hay que hacerlo”, sostuvo.

Desde la administración de OSER indicaron así que junio está completamente abonado para los cuidadores domiciliarios y que ya comenzó la cancelación de julio, con 162 prestadores alcanzados hasta el momento por pagos que, según informó Schmidt, representan alrededor de 120 millones de pesos.