OSER amplió la cobertura para hijos estudiantes hasta los 27 años: requisitos y qué pasa después de esa edad

La cobertura de OSER para hijos estudiantes se amplió hasta los 27 años cumplidos, según confirmó Ricardo García, vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos. La modificación alcanza a hijos de afiliados que cursen estudios terciarios o universitarios oficiales y también permitirá que quienes superen ese límite puedan continuar en la obra social bajo una modalidad voluntaria.

García explicó que el marco normativo establece como afiliados obligatorios a los empleados públicos provinciales y jubilados de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, quienes pueden incorporar a integrantes de su núcleo familiar primario. En principio, los hijos permanecen incluidos hasta los 21 años, mientras que existía una extensión para aquellos que continuaban estudiando.

Hasta ahora, los hijos mayores de 21 años que cursaban carreras terciarias o universitarias podían conservar la afiliación mediante la presentación anual del certificado de alumno regular hasta los 26 años cumplidos. Con la nueva decisión, ese límite se extiende un año y pasa a los 27.

Quiénes pueden acceder y qué trámite deben realizar

“No solamente se amplía un año más la vigencia de la cobertura a través del afiliado titular al estudiante universitario, pasa de 26 años cumplidos a 27 años cumplidos”, precisó García al explicar el alcance de la medida.

La posibilidad también comprende a jóvenes que dejaron de estar cubiertos al cumplir los 21 años y posteriormente comenzaron una carrera. Como ejemplo, el vicepresidente de OSER señaló que una persona de 22 años que inició sus estudios puede solicitar nuevamente su incorporación como adherente del afiliado titular.

También existe una situación transitoria para quienes cumplieron 26 años durante 2026 y habían quedado fuera de la obra social antes de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Esas personas podrán solicitar la reafiliación a partir de la ampliación del límite de edad.

El trámite es personal y debe realizarse en una sede de la obra social. Entre la documentación requerida se encuentra el certificado original de alumno regular, correspondiente a estudios terciarios oficiales o universitarios oficiales.

La modificación, según explicó García, surgió a partir de diferentes pedidos recibidos por la conducción de OSER y de los cambios que observan en la composición de los hogares y en la duración de las etapas educativas.

“Sabemos que todas las etapas de la vida se están prolongando. La adolescencia se ha prolongado, la etapa del estudiante se ha prolongado, hoy los chicos quedan más tiempo en casa a cuidado de los padres”, sostuvo.

Qué ocurre cuando el estudiante cumple 27 años

La otra novedad es que alcanzar los 27 años no necesariamente implicará perder definitivamente la cobertura de OSER. García explicó que se creó una posibilidad excepcional para que quienes lleguen a esa edad como adherentes por sus estudios puedan pasar a otra categoría.

“Una vez que cumplen los 27 años, pueden desacoplarse de su adherente titular y pasar al régimen de afiliados voluntarios pagando una cápita mensual”, detalló.

De esa manera, la persona dejará de depender de la afiliación de su padre o madre y podrá continuar dentro de OSER como titular voluntario. En este caso deberá afrontar personalmente el costo mensual correspondiente.

García indicó que, para septiembre, la cápita de una persona ubicada en la franja de 27 a 40 años es de 182.000 pesos mensuales. Aclaró además que los montos se determinan de acuerdo con la edad y aumentan para los grupos etarios superiores.

La alternativa busca ofrecer continuidad a quienes venían utilizando las prestaciones de OSER durante su etapa educativa y desean permanecer dentro de la cobertura una vez alcanzado el nuevo límite establecido.

Cambios en la cobertura de atención psicológica

En la oportunidad, García también informó modificaciones en el esquema de reintegros para las consultas psicológicas. Hasta ahora, explicó, la obra social reconocía 8.000 pesos por sesión, con un máximo de cuatro consultas mensuales.

OSER modificó ese sistema y pasó a reconocer 20.000 pesos por consulta, con hasta dos consultas mensuales. De esta manera, el máximo mensual de reintegro pasa de 32.000 a 40.000 pesos, aunque disminuye la cantidad de sesiones alcanzadas por el beneficio.

“El viejo esquema tenía una modalidad de reintegro de 8.000 pesos por consulta psicológica y se autorizaban cuatro por mes. Eso realmente en la práctica no tenía ninguna validez para el afiliado, no tenía ningún sentido”, sostuvo el vicepresidente de la obra social.

Según García, la decisión se tomó considerando el valor de referencia profesional. “Teniendo en cuenta que el arancel mínimo ético del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos está en 37.000 pesos, un reintegro de 20.000 creemos que es inicialmente una ayuda para estas personas que requieren atención psicológica”, afirmó.

El funcionario agregó que OSER mantiene convenios con médicos psiquiatras a través de la Federación Médica de Entre Ríos (FEMER) y remarcó que se encuentra garantizada la cobertura de medicamentos vinculados con tratamientos de salud mental.

La nueva modalidad de reintegros para psicología, aclaró finalmente García, ya se encuentra vigente desde el mes pasado. Así, OSER implementó dos modificaciones en sus prestaciones: la extensión hasta los 27 años para hijos estudiantes y un nuevo esquema para la atención psicológica.