ENERSA coloca 2.600 metros de tendido eléctrico en el barrio San José de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La obra eléctrica en el barrio San José de Paraná avanza con una inversión superior a $150 millones y beneficiará a unas 220 familias. El proyecto de ENERSA busca terminar con las conexiones informales y garantizar un servicio seguro y regular.
La colocación del tendido eléctrico en el barrio San José de Paraná avanza con una inversión de más de $150 millones y permitirá regularizar el acceso a la energía eléctrica de 220 de familias que durante años tuvieron conexiones informales. El proyecto es llevado adelante por ENERSA junto al Gobierno de Entre Ríos.
En diálogo con Elonce, el ministro de Trabajo y Gobierno, Manuel Troncoso, destacó el impacto de la iniciativa y aseguró que se trata de una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos. "Estamos cumpliendo un sueño de todas estas familias", afirmó.
Según explicó el funcionario, en una primera etapa se trabaja con alrededor de 160 familias, mientras que el proyecto alcanzará aproximadamente a 220 hogares. La obra contempla unos 2.600 metros de tendido eléctrico y busca mejorar las condiciones del servicio.
Una obra para terminar con las conexiones informales
Troncoso señaló que las conexiones existentes representaban un riesgo para los habitantes del sector. "Tenían conexiones a la luz clandestinas y esto genera una inconsistencia en el sistema, falta de previsibilidad y falta de seguridad para la familia", sostuvo.
El funcionario remarcó además que este tipo de instalaciones puede provocar incendios, daños en artefactos y otros accidentes domésticos. En ese sentido, destacó el trabajo realizado por ENERSA y por los equipos que relevaron la situación de cada familia.
Por su parte, el presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher, explicó que actualmente se instala una subestación aérea y se realiza el tendido eléctrico necesario para abastecer a todo el barrio. El operativo también incluye un abordaje territorial junto a la Secretaría de Energía, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, el Registro Civil y la Policía de Entre Ríos.
Los vecinos podrán acceder al servicio de manera formal
La referente barrial Nadia Bogado recordó que los vecinos llevaban años reclamando una solución. Contó que durante los veranos sufrían cortes, cables que se prendían fuego y artefactos eléctricos quemados. "Los veranos eran terroríficos", relató, al recordar el peligro constante que implicaban las conexiones precarias.
Bogado también valoró la llegada del Registro Civil al barrio para facilitar la documentación de vecinos y niños. "Hoy vemos que el sueño de nosotros de muchos años se hace realidad", celebró.
Brupbacher indicó que el objetivo es que los vecinos puedan regularizar sus domicilios, completar las certificaciones correspondientes y solicitar formalmente el servicio eléctrico. "Esto le da seguridad, previsibilidad y le da la posibilidad de tener un domicilio al cual puedan hacer referencia cuando digan: ‘Esta es mi casa’”, expresó.
Precaución por los trabajos en el barrio
Mientras continúan las tareas, se solicitó a quienes circulen por la zona hacerlo con precaución debido a la presencia de trabajadores y maquinaria en el sector. El proyecto apunta a que las familias puedan contar con un servicio eléctrico seguro, formal y con mayor previsibilidad.