Estudiantes hizo historia en Brasil: venció a Corinthians y pasó a semifinales de la Libertadores

Estudiantes clasificó a semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años al vencer 1-0 a Corinthians en Brasil. Alexis Castro marcó a los 42 minutos del complemento y Memphis Depay falló un penal en un final dramático.
Estudiantes clasificó a semifinales de la Copa Libertadores tras protagonizar una noche inolvidable en Brasil. El Pincha derrotó 1-0 a Corinthians en el estadio Neo Química Arena y consiguió regresar a esa instancia del máximo torneo continental después de 17 años.
El gol de la clasificación llegó a los 42 minutos del segundo tiempo. Tomás Palacios protagonizó una gran trepada y Alexis Castro conectó de volea para vencer al arquero brasileño y desatar el festejo de los cerca de 1.500 hinchas albirrojos que acompañaron al equipo.
Sin embargo, todavía quedaba un capítulo cargado de dramatismo. Ya en tiempo de descuento, la pelota impactó en el brazo derecho de Leandro González Pírez y el árbitro Jesús Valenzuela, tras la intervención del VAR, sancionó penal. Memphis Depay tomó la responsabilidad, pero envió su remate por encima del travesaño, lo que terminó de sellar la clasificación.
Estudiantes resistió la presión de Corinthians
El encuentro había comenzado con tensión y un Corinthians decidido a imponer condiciones como local. Estudiantes respondió con un bloque compacto, poca distancia entre sus líneas y una presión alta que dificultó la construcción ofensiva del conjunto brasileño.
El Pincha tampoco renunció al ataque. Joaquín Correa y Guido Carrillo permanecieron como referencias en campo contrario y el equipo conducido por Alexander Medina buscó aprovechar los espacios que podía dejar Corinthians.
La primera aproximación clara llegó a los 35 minutos, mientras que Joaquín Tobio Burgos también probó desde afuera del área a los 42. El primer tiempo terminó 0-0, con Estudiantes bien plantado y sin sufrir demasiadas situaciones de peligro.
El Pincha creció y encontró el gol sobre el final
En el complemento, el conjunto platense adelantó sus líneas y comenzó a encontrar mayores espacios por las bandas. A los ocho minutos, Tobio Burgos tuvo una oportunidad de cabeza después de un centro desde la derecha, aunque no consiguió darle precisión a la definición.
A los 16 minutos, Joaquín Correa sufrió una lesión muscular y debió dejar el campo para el ingreso de Fabricio Pérez. Más tarde, Medina movió nuevamente el banco con las entradas de Gabriel Neves y Edwuin Cetré por Baltasar Rodríguez y Tobio Burgos.
Corinthians tuvo una de sus mejores oportunidades a los 33 minutos, cuando Fernando Muslera evitó el gol de Bidu. Dos minutos después respondió Estudiantes con un cabezazo de Carrillo tras un tiro libre de Cetré que pasó cerca.
Castro marcó y Depay falló el penal
Cuando el partido entraba en sus minutos decisivos, apareció la jugada que cambió la historia. A los 42, Palacios avanzó por su sector y la acción terminó con una espectacular volea de Alexis Castro, que estableció el 1-0.
Estudiantes intentó cerrar el encuentro con los ingresos de Ramiro Funes Mori y Eric Meza, pero Corinthians tuvo una última oportunidad. En el quinto minuto agregado, el VAR intervino por una mano de González Pírez y Valenzuela señaló el punto penal.
Depay ejecutó después de varios minutos de tensión, pero su disparo salió por encima del travesaño. El fallo significó el desahogo definitivo para Estudiantes, que celebró en Brasil su regreso a las semifinales de la Copa Libertadores tras 17 años de espera. El equipo de Alexander Medina quedó ahora a la espera de su próximo adversario. Su rival por un lugar en la final surgirá del cruce entre Flamengo e Independiente del Valle.