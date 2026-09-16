Argentina perdió 3-0 ante Brasil por el sóftbol femenino en Paraná

El sóftbol femenino argentino en Paraná cayó este miércoles por 3-0 frente a Brasil en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel, por una nueva jornada de los Juegos Suramericanos 2026. La Selección llegaba invicta al encuentro después de comenzar su participación con dos triunfos frente a Bolivia y Colombia.

Antes del partido, la capitana argentina Aldana Gómez destacó la importancia de los resultados obtenidos durante la primera jornada. “Fueron importantes los dos triunfos de ayer, en el primer día. Hoy es un nuevo día y un nuevo rival, así que con todo”, expresó a Elonce.

Sobre Brasil, Gómez anticipó un encuentro parejo por el conocimiento que existe entre ambos seleccionados. “Tiene muy buen equipo, nos conocemos muchísimo. Creo que el que menos errores cometa es el que se va a llevar el juego”, afirmó.

El impulso de las primeras victorias

Argentina había iniciado su participación con triunfos frente a Bolivia y Colombia. La capitana reconoció que ese comienzo generó confianza dentro del grupo. “Haber empezado ayer con dos triunfos levantó aún más el ánimo del equipo, así que estamos felices por eso”, manifestó.

Gómez también se refirió a lo que significa vestir la camiseta nacional en una competencia internacional. “Claramente es una responsabilidad con mucho orgullo, así que estamos dando lo mejor”, sostuvo minutos antes de salir al campo de juego.

El encuentro ante Brasil se desarrolló con una importante presencia de espectadores en las tribunas del Nafaldo Cargnel. El secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga, valoró la posibilidad de que la capital provincial fuera subsede de los Juegos. “Es una alegría enorme que en Paraná podamos presentar semejante espectáculo”, señaló.

Argentina se enfrenta a Brasil en el Estadio Nafaldo Cargnel

Un estadio renovado para los Juegos

Uranga destacó especialmente el trabajo realizado durante los últimos meses para acondicionar las instalaciones. “Estamos muy contentos de que Paraná y Entre Ríos puedan presentar un lugar de nivel internacional”, expresó.

Sobre las posibilidades deportivas del seleccionado argentino, el funcionario evitó anticipar resultados, aunque destacó las condiciones del plantel. “Yo sé que van a poner el máximo esfuerzo y tienen mucho talento. Por consiguiente, eso es suficiente”, indicó.

Además, invitó al público a acompañar la competencia y remarcó la trascendencia del duelo ante Brasil. “Los que saben dicen que es probablemente la final que se repetiría el sábado. A todos hay que invitarlos a que vengan y estén presentes en este espectacular evento”, sostuvo.

El respaldo de la Confederación Argentina

Carlos de la Vega, presidente de la Confederación Argentina de Sóftbol, también estuvo presente en el estadio y destacó tanto el certamen como las instalaciones dispuestas para recibir a las delegaciones.

“La verdad que estoy orgulloso de semejante torneo y semejantes instalaciones”, expresó De la Vega. Asimismo, valoró la articulación entre las autoridades deportivas y los dirigentes de la disciplina para concretar la competencia en Paraná.

El dirigente destacó especialmente el acompañamiento recibido. “No siempre ocurre esto, no siempre se apoya en todos los lugares el deporte como nosotros queremos y, cuando está manejado por dirigentes deportistas, es mucho más fácil”, aseguró.

Cómo Paraná se convirtió en subsede

Fabián Medina, presidente de la Asociación Paranaense de Sóftbol, recordó que la posibilidad de llevar los Juegos a Paraná comenzó a gestionarse apenas se conoció que Santa Fe sería sede de la competencia. “Cuando nos enteramos que los Juegos Sudamericanos iban a ser en la ciudad de Santa Fe, de inmediato nos pusimos en contacto con Sebastián Uranga, de la Secretaría de Deportes de la provincia de Entre Ríos, a quien le planteamos esta idea de llevar adelante los Juegos Sudamericanos aquí en Paraná”, relató.

Luego se produjo una visita de autoridades vinculadas con la organización. “Inmediatamente se puso en contacto con el Comité Olímpico Argentino y con las autoridades de Deportes de la provincia de Santa Fe. Ellos hicieron una visita aquí a Paraná e inmediatamente dijeron: ‘Acá se va a hacer el sóftbol’”, recordó Medina.

Entre las mejoras realizadas destacó la nueva iluminación del escenario. “El hecho concreto de que tengamos las luces LED aquí en el estadio y las estemos estrenando fue una decisión del gobernador de la provincia de Entre Ríos, que a través de la empresa provincial de energía, Enersa, decidió que tengamos las luces LED”, expresó.

La Selección masculina también llegará al estadio

Medina resaltó además la respuesta de los aficionados cada vez que juega Argentina. “El público, siempre que la Celeste y Blanca está en nuestro campo de juego, está presente”, afirmó.

La actividad internacional en Paraná no terminará con el certamen femenino. El dirigente recordó que posteriormente llegará el turno de la Selección masculina y convocó a los entrerrianos a acercarse al estadio. “Invitar a toda la gente a que venga al estadio mundialista de sóftbol porque falta la Selección masculina, la semana que viene, del 21 al 24, y con entrada libre y gratuita. Vengan todos a disfrutar del mejor deporte de Sudamérica”, señaló.

Martín Amden, integrante de la Secretaría de Deportes, destacó finalmente la transformación realizada en el escenario durante aproximadamente cuatro meses de trabajo. “Nosotros estuvimos acá cuatro meses aproximadamente y vimos otro estadio al que estamos viendo hoy”, afirmó. Y agregó: “Hoy veo un estadio de elite, totalmente diferente al que vimos”.