Torneo Nacional de Futsal C17: Paraná vive partidos de alto nivel y tribunas colmadas

REDACCIÓN ELONCE
El Torneo Nacional de Futsal C17 se desarrolla con partidos en el Parque Enrique Berduc y el Club Neuquén, además de encuentros en Santa Fe. Muchachos de Tucumán celebró un importante triunfo y jugadores destacaron ante Elonce el nivel de la competencia.
El Torneo Nacional de Futsal C17 se disputa con intensa actividad en Paraná y un importante acompañamiento de público. El Parque Enrique Berduc y el Club Neuquén reciben parte de los encuentros de una competencia que reúne a equipos de diferentes provincias y también cuenta con partidos en Santa Fe.
Durante la jornada, un equipo de Tucumán consiguió un importante triunfo frente a Mariano Moreno. Tras el encuentro, Juan Ignacio Aragón compartió con Elonce la satisfacción del plantel: “Muy contento por el triunfo. Un partidazo, sabiendo que ellos son locales, muchas cosas en contra, la gente, el referí, pero con huevo y corazón lo pudimos sacar adelante”, expresó.
El conjunto tucumano había llegado el sábado por la noche para afrontar la competencia. Sobre la experiencia que atraviesa junto al plantel, Aragón aseguró: “La estamos pasando hermoso, con muy buen compañerismo. Es algo inexplicable y una experiencia muy linda”.
Unión y compañerismo, las claves del equipo tucumano
Otro de los integrantes de Muchachos también destacó las características del certamen y la necesidad de aprovechar cada encuentro. “Es un hermoso torneo, es muy fugaz, así que hay que disfrutar al máximo”, manifestó.
El plantel ya puso la mirada en su próximo compromiso y, mientras tanto, sigue de cerca el desempeño de los demás participantes. Consultado sobre las características que permiten al equipo mantenerse competitivo, Romero resaltó especialmente la fortaleza del grupo.
“Huevo y corazón y ser muy unidos. La unión del equipo es fundamental. Si no hay unión, no sirve para nada”, sostuvo. Los jugadores tucumanos también aprovecharon su estadía para recorrer Paraná y mencionaron una visita a la Costanera.