Messi fue campeón con Inter Miami, llegó a los 49 títulos y alcanzó los 100 goles en el club

Lionel Messi alcanzó los 49 títulos de su carrera al conquistar la Campeones Cup con Inter Miami, que derrotó 2-0 a Cruz Azul. El argentino fue protagonista: abrió el marcador y llegó a los 100 goles con la camiseta de Las Garzas.
Lionel Messi alcanzó los 49 títulos de su carrera este miércoles luego de que Inter Miami derrotara 2-0 a Cruz Azul y conquistara la Campeones Cup 2026 en el Nu Stadium. El rosarino volvió a ser determinante y sumó su quinta consagración desde su llegada al conjunto estadounidense.
GOOOOAL! Messi’s 100th comes in a final. 🤯💯 pic.twitter.com/mpY4Jhrj1c— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026
La noche tuvo además otro registro destacado para el capitán argentino. A los 24 minutos del primer tiempo, Messi abrió el marcador de cabeza y convirtió su gol número 100 con Inter Miami. Alcanzó esa cifra en 115 partidos oficiales desde su llegada al club en 2023.
El astro argentino también participó en el segundo tanto de Las Garzas, que aseguró el 2-0 definitivo y la conquista frente al conjunto mexicano. De esta manera, Inter Miami levantó por primera vez la Campeones Cup, certamen que enfrenta al campeón vigente de la MLS con el representante de la Liga MX.
Case in the air. You know the rest. 😮💨 pic.twitter.com/onTlmHTmVN— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 17, 2026
El quinto título de Messi con Inter Miami
Desde su desembarco en Estados Unidos, Messi participó de cinco conquistas con la franquicia de Florida: la Leagues Cup 2023, el MLS Supporters' Shield 2024, la Conferencia Este 2025, la MLS Cup 2025 y, ahora, la Campeones Cup 2026.
La nueva estrella amplió además el registro de títulos colectivos contabilizados en la carrera del argentino. De acuerdo con el recuento que incluye sus conquistas juveniles y olímpicas con la Selección, Messi llegó a 49 trofeos y amplió su marca como el futbolista con más títulos.
La distribución de esas consagraciones quedó conformada por 35 títulos con Barcelona, seis con la Selección argentina, tres con París Saint-Germain y cinco con Inter Miami.
Los 49 títulos de Lionel Messi
Con Barcelona, Messi construyó la mayor parte de su palmarés: conquistó 10 Ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa, para un total de 35 trofeos.
Con la Selección argentina obtuvo seis: el Mundial Sub 20 de 2005, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. En París Saint-Germain, en tanto, celebró dos ediciones de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.
A esa extensa colección se sumaron las cinco conquistas conseguidas desde su llegada a Inter Miami. La Campeones Cup se convirtió así en la más reciente de una trayectoria que continúa incorporando trofeos.
Una noche de doble marca para Messi
La final también quedó marcada por el centenar de goles del rosarino con la camiseta rosa. Messi necesitó 115 presentaciones para llegar a 100 tantos: convirtió 11 durante 2023, 23 en 2024, 43 en 2025 y lleva 23 en 2026.
El argentino ya era el máximo goleador histórico de Inter Miami y amplió esa diferencia con una conquista decisiva. El tanto ante Cruz Azul tuvo además una particularidad: llegó mediante un cabezazo, una vía poco habitual dentro de su repertorio ofensivo.
Así, una misma noche le permitió a Messi alcanzar dos nuevas marcas: 100 goles con Inter Miami y 49 títulos en su carrera. Además, Las Garzas sumaron una nueva copa tras imponerse 2-0 sobre Cruz Azul en la definición de la Campeones Cup.