Temporal en España: un muerto, una persona desaparecida y más de mil incidentes por las lluvias

Un fuerte temporal golpeó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a distintas regiones de España, con intensas lluvias que provocaron riadas, inundaciones y numerosos inconvenientes. Cataluña y la Comunidad Valenciana estuvieron entre las zonas más afectadas y los servicios de emergencia recibieron centenares de llamados.

En la provincia de Barcelona, las consecuencias fueron especialmente graves. Los servicios de emergencia localizaron sin vida a un hombre cuyo vehículo había sido arrastrado por el agua en una riera de Olivella, en la comarca del Garraf. Además, se mantenía la búsqueda de una persona desaparecida en la misma zona.

Hasta las 7 de este jueves, los Bomberos de la Generalitat habían atendido 270 avisos relacionados con el temporal. La mayor cantidad se concentró en las regiones metropolitanas sur y norte de Barcelona, aunque también hubo intervenciones en Girona, Tarragona y el centro de Cataluña.

Lluvias intensas y vehículos arrastrados

Entre los registros más elevados se destacaron los 57,4 litros por metro cuadrado acumulados en apenas media hora en Sant Pere de Ribes y los 85,6 litros caídos en tres horas en Canyelles. Las tormentas también afectaron con fuerza a las comarcas del Garraf, Alt y Baix Penedès, Baix Llobregat y Vallès Occidental.

Las precipitaciones transformaron calles y caminos en verdaderos cursos de agua y provocaron que algunos vehículos fueran arrastrados por la corriente. Ante la situación, las autoridades activaron diferentes dispositivos de rescate y asistencia.

El Servicio Meteorológico de Cataluña informó posteriormente que el episodio de lluvias intensas en esa comunidad se daba por finalizado. Sin embargo, el sistema comenzó a desplazarse hacia el sureste de España, manteniendo la atención sobre otras regiones.

Más de mil incidentes en Valencia

La Comunidad Valenciana también atravesó una jornada complicada. Desde las 14 del miércoles, el Centro de Coordinación de Emergencias gestionó 1.080 incidentes relacionados con las precipitaciones, de los cuales 606 correspondieron a Valencia capital.

Protección Civil envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de los habitantes de la provincia para recomendar que evitaran desplazamientos, se mantuvieran alejados de cauces y barrancos y respetaran los cortes de tránsito dispuestos por las autoridades.

El aviso también recomendó subir a plantas superiores en aquellas viviendas donde comenzara a aumentar el nivel del agua. Las lluvias dejaron calles anegadas, carreteras afectadas y numerosos problemas de circulación durante las horas de mayor intensidad.

El temporal se desplaza hacia otras regiones

Tras disminuir la intensidad en Cataluña, el frente avanzó hacia otras zonas de España. Los servicios meteorológicos mantuvieron avisos por fuertes lluvias y tormentas para sectores de Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

En Valencia, las autoridades comenzaron durante la mañana del jueves a trabajar para recuperar progresivamente la normalidad, aunque continuaban las tareas de asistencia y evaluación de daños en las áreas más afectadas.

Mientras el episodio pierde fuerza en Cataluña, los equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre las zonas hacia las que se desplazan las tormentas, especialmente por el riesgo de nuevas inundaciones, crecidas repentinas y complicaciones en rutas y sectores urbanos.