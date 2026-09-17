J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras varios años juntos: “Tomamos caminos separados”

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin luego de varios años de relación. La modelo argentina publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que explicó que ambos decidieron continuar sus vidas por caminos distintos, aunque mantendrán como prioridad el bienestar de su hijo Río.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió Ferrer, en referencia al nombre real del cantante colombiano, José Álvaro Osorio Balvin.

La modelo aseguró que la ruptura se produjo de manera consensuada. “Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia”, expresó en el comunicado.

El mensaje de Valentina Ferrer

Valentina Ferrer también hizo especial hincapié en la relación que ambos mantendrán como padres. “Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

En el cierre del mensaje, la argentina pidió respeto para atravesar esta nueva etapa. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, manifestó.

Por el momento, J Balvin no realizó una publicación propia sobre la separación ni agregó declaraciones públicas a lo comunicado por su expareja.

Las versiones que rodearon a la pareja

La confirmación llegó después de que la modelo Melanie Pavola asegurara públicamente haber mantenido una relación paralela con el cantante mientras Ferrer estaba embarazada. Se trata de declaraciones de la influencer que no fueron confirmadas por J Balvin ni por Valentina Ferrer.

Según relató Pavola, habría conocido la situación después de un encuentro con el artista en Nueva York. También afirmó que posteriormente contactó a Ferrer para contarle lo ocurrido.

El comunicado de Valentina Ferrer no hace referencia a esas versiones ni explica los motivos concretos de la ruptura. El mensaje se limita a confirmar el final de la relación y a remarcar que ambos buscan transitar el proceso en buenos términos.

Una relación que comenzó en un videoclip

J Balvin y Ferrer se conocieron durante la grabación del videoclip de “Sigo Extrañándote”. Con el paso del tiempo, la amistad nacida durante aquella producción se transformó en una relación sentimental.

La pareja comenzó a mostrarse oficialmente junta en 2018 y en 2021 nació Río, su primer hijo. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo respecto de su vida privada y compartieron solo algunos momentos familiares en redes sociales.

Tras varios años de relación, el mensaje publicado por Valentina Ferrer puso fin a las especulaciones y confirmó oficialmente la separación de J Balvin, con un comunicado centrado en el respeto mutuo y en la crianza de su hijo.