Secuestraron droga valuada en más de $410 millones a orillas del río Paraná

Un operativo de Prefectura Naval Argentina permitió secuestrar más de 115 kilos de marihuana valuados en más de $410 millones a orillas del río Paraná, en la localidad misionera de Corpus. La droga había sido descargada desde una embarcación que llegó desde territorio paraguayo.

El procedimiento fue resultado de tareas previas de investigación y vigilancia realizadas por efectivos de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Puerto Maní, luego de recibir información sobre un posible ingreso de mercadería ilegal al país.

A partir de esos datos, el personal desplegó un puesto de observación en un sector estratégico y comenzó a monitorear los movimientos en la zona mediante equipamiento específico.

Detectaron el cruce con una cámara térmica

Durante la vigilancia, los efectivos utilizaron una cámara térmica y detectaron una embarcación a motor que atravesaba el río Paraná desde la costa paraguaya hacia territorio argentino.

El movimiento fue observado a la altura del kilómetro 1669,8, en inmediaciones del arroyo Ñacanguazú. Al llegar al margen argentino, los ocupantes del bote arrojaron varios bultos sobre la costa.

Inmediatamente después de descargar la mercadería, la embarcación emprendió el regreso hacia Paraguay. Ante esa situación, el personal de Prefectura se trasladó hasta el punto donde habían sido abandonados los paquetes.

Encontraron seis bultos con marihuana

Al llegar al sector indicado, los agentes localizaron seis bultos y procedieron a inspeccionar su contenido. En el interior encontraron cogollos y panes de marihuana.

El pesaje de los estupefacientes arrojó un total superior a los 115 kilogramos. De acuerdo con la información oficial, la droga incautada fue valuada en más de $410 millones.

En el operativo no se informó sobre personas detenidas, ya que quienes viajaban en la embarcación regresaron hacia territorio paraguayo después de abandonar los bultos en la costa argentina.

La mercadería quedó secuestrada y a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar su procedencia y establecer posibles responsabilidades vinculadas con el cargamento.