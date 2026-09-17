Un reclamo por combustible desató una violenta pelea entre dos jefes comunales en Neuquén

Una violenta discusión entre el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor Eliseo Díaz terminó con una denuncia judicial en Neuquén. Durante el enfrentamiento, el exjefe comunal sacó un cuchillo y posteriormente fue imputado, mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del episodio.

La pelea ocurrió durante una reunión de trabajo realizada en el Parador Turístico de la localidad, situada a unos 55 kilómetros de Junín de los Andes. Un video de 39 segundos registró parte de la secuencia y muestra a ambos forcejeando antes de que Díaz aparezca con un cuchillo en la mano.

Según la versión de Infante, la discusión comenzó por una rendición pendiente vinculada con el combustible utilizado para un vehículo comunal destinado al traslado de fardos de pasto. El intercambio habría escalado durante varios minutos hasta derivar en insultos, empujones y golpes.

El momento en que apareció el cuchillo

Las imágenes muestran que, después de separarse durante el forcejeo, Díaz retrocedió hacia unas mesas, se agachó y luego volvió a incorporarse con un cuchillo tipo verijero. En ese momento, una mujer se interpuso entre los dos hombres mientras otras personas intentaban frenar la situación.

Infante aseguró que su antecesor lo había amenazado durante la discusión. También afirmó que su pareja, Raquel Fantini, se colocó delante suyo cuando Díaz avanzó con el arma blanca.

La escena fue filmada por Eliana Rivera, coordinadora regional de la zona Sur del Gobierno de Neuquén, quien se encontraba presente durante la reunión. El registro fue posteriormente entregado a la Fiscalía de Junín de los Andes y a autoridades provinciales para incorporarlo a la investigación.

EL VIDEO DE LA PELEA ENTRE UN INTENDENTE Y SU PREDECESOR EN NEUQUÉN Se conoció el video de la pelea entre Eliseo Díaz, ex jefe comunal de Pilo Lil, y el actual intendente Andrés Avelino Infante. La discusión comenzó dentro de oficinas municipales y escaló hasta que Díaz sacó un… pic.twitter.com/7fA6QTdhrX — Clarín (@clarincom) September 16, 2026

Luego de que trascendieran las imágenes, Díaz negó haber intentado matar a su sucesor y sostuvo que tomó el cuchillo para defenderse durante la pelea. Su versión contradice la denuncia realizada por Infante, por lo que será la investigación judicial la que deberá determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento.

El exfuncionario también sostuvo que había sido empujado y tironeado previamente y cuestionó las circunstancias en las que se realizó la reunión. En declaraciones posteriores afirmó que había concurrido al lugar “con buenas intenciones” y rechazó la acusación de haber acudido con el propósito de atacar al actual jefe comunal.

Imputación y restricción de acercamiento

Tras el episodio intervino personal policial de Pilo Lil y Junín de los Andes. Díaz fue localizado posteriormente y quedó a disposición de la Justicia, mientras comenzaron a reunirse testimonios y otros elementos para reconstruir lo sucedido.

El exjefe comunal fue imputado y recibió una restricción de acercamiento por cuatro meses. La medida le impide aproximarse tanto a Infante como al predio de la Comisión de Fomento mientras continúa el expediente judicial.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Junín de los Andes, que deberá analizar el video, las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de las personas que estuvieron presentes para establecer las responsabilidades penales.