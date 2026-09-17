Falso secuestro extorsivo: detuvieron a sospechoso en Paraná tras una denuncia en Rosario

Una mujer recibió mensajes por WhatsApp en los que aseguraban que su pareja estaba cautiva y le exigían dinero. La denuncia se realizó en Rosario y derivó en un operativo federal en Paraná, donde detuvieron a un sospechoso.
Una mujer denunció en Rosario que su pareja había sido secuestrada y que le exigían dinero para liberarla, pero una investigación de la Policía Federal determinó que se trataba de un presunto falso secuestro extorsivo. El operativo se desarrolló en Paraná y terminó con un hombre detenido.
El procedimiento fue realizado de manera conjunta por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná. Ambas dependencias pertenecen a la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación.
Según informó la fuerza federal, la investigación comenzó después de que una mujer llamara al 911 de Rosario. La denunciante manifestó que había recibido mensajes por WhatsApp en los que le indicaban que su pareja estaba privada de la libertad.
Exigían una suma de dinero
En las comunicaciones, los supuestos captores exigieron el pago de una importante suma de dinero a cambio de liberar al hombre. No se precisó el monto solicitado ni si la mujer llegó a realizar alguna transferencia o entrega.
Después de recibir la denuncia, los agentes federales iniciaron tareas de inteligencia y diferentes medidas para corroborar los datos aportados. También desplegaron recorridas preventivas en los lugares vinculados con la investigación.
Las averiguaciones condujeron hasta las inmediaciones del hipermercado ubicado en la intersección de Blas Parera y Almirante Brown, en Paraná. En ese sector, los efectivos montaron una vigilancia sobre un vehículo señalado en la causa.
Detuvieron a un hombre durante el operativo
En el transcurso del procedimiento, la Policía localizó el automóvil investigado e identificó a un hombre que intentaba retirarse del lugar a bordo de un vehículo de alquiler.
Los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron a su detención. La Policía Federal no informó su identidad, edad ni el vínculo que tendría con la mujer que realizó la denuncia.
Durante el operativo también quedaron secuestrados el automóvil investigado, un teléfono celular, dinero en efectivo y documentación considerada relevante para avanzar con las actuaciones.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente, que deberá determinar su responsabilidad y establecer cómo se organizó la maniobra denunciada.
Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp. También se buscará determinar quién realizó la exigencia económica.
La Policía Federal calificó el episodio como un falso secuestro extorsivo y destacó la coordinación entre las divisiones de Rosario y Paraná. La investigación judicial continuará para esclarecer completamente las circunstancias del caso y establecer si participaron otras personas.