Desayunos escolares: reducirán azúcar y sumarán alimentos frescos

La Mesa Interinstitucional avanzó en criterios para reducir azúcares y saborizantes, aumentar fibra y proteínas e incorporar productos frescos. El diagnóstico incluirá un monitoreo en unas 170 escuelas de Entre Ríos.
Los desayunos escolares de Entre Ríos serán revisados para reducir el contenido de azúcar y saborizantes, aumentar la cantidad de fibra y proteínas e incorporar alimentos frescos. La Mesa Interinstitucional encargada de mejorar el sistema realizó su tercera reunión y avanzó en la definición de nuevos criterios nutricionales.
El objetivo fue establecer un piso de calidad homogéneo para todas las escuelas de la provincia y diseñar un esquema de compras que permita conocer el origen, la distribución y el destino de cada producto.
En la reunión participaron representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, universidades, especialistas en Bromatología, el Ministerio de Salud, el Consejo General de Educación y el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea).
Menos azúcar y mayor aporte nutricional
Los integrantes de la Mesa analizaron las fichas técnicas de los productos utilizados actualmente y evaluaron diferentes alternativas para alcanzar una composición más equilibrada.
Entre los aspectos considerados estuvieron la reducción del azúcar total, los azúcares añadidos y los saborizantes. También se planteó incrementar la presencia de fibra y proteínas en los alimentos entregados a los estudiantes.
A partir de esa evaluación se elaborará un menú de desayuno adaptado a las necesidades nutricionales de Entre Ríos. La propuesta deberá formar parte de un plan integral de alimentación saludable y seguridad alimentaria.
El Gobierno provincial confirmó, además, que el esquema incorporará alimentos frescos. No obstante, todavía no se detallaron cuáles serán esos productos ni cuándo comenzarán a distribuirse en las escuelas.
El diagnóstico estará listo en noviembre
La Mesa previó completar en noviembre la recopilación de datos y el diagnóstico técnico sobre el sistema. Mientras avance ese proceso, sus integrantes buscarán acordar estándares mínimos para comenzar a aplicar las primeras adecuaciones.
Los cambios se implementarán de manera progresiva y estarán sujetos a evaluaciones sobre su composición nutricional, aceptación, distribución y cumplimiento de los controles correspondientes.
La nutricionista Elsa Olmedo, representante del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos, valoró el resultado de la tercera reunión. “Estamos muy conformes. Ha sido muy productiva”, manifestó.
La profesional destacó la participación de los diferentes sectores y sostuvo que existió “una buena interacción, una escucha abierta y una posibilidad de generar una dirección de nutrición para estos programas”.
Crearán un área especializada
Otro de los avances fue la decisión del Gobierno provincial de establecer una política pública específica sobre nutrición y alimentación. La iniciativa estará conducida por un área técnica especializada.
La persona responsable de dirigir ese espacio será seleccionada mediante un concurso público y abierto. La nueva dependencia deberá trabajar de manera coordinada con la Mesa Interinstitucional.
Ambas instancias tendrán a su cargo la implementación, el seguimiento y la evaluación permanente del sistema de alimentación escolar. La finalidad será evitar que los cambios queden limitados a medidas aisladas y garantizar su continuidad.
Monitorearán alrededor de 170 escuelas
Durante el encuentro también se repasaron los avances del monitoreo que se organizará junto con el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea). El relevamiento alcanzará aproximadamente a 170 establecimientos educativos de Entre Ríos.
Las escuelas serán seleccionadas mediante un muestreo proporcional a la cantidad de habitantes de cada departamento. De esta manera, se buscará obtener información representativa de toda la provincia.
El estudio permitirá evaluar la alimentación que reciben los estudiantes y orientar las decisiones sobre el contenido de los menús, la distribución de los productos y las posibles modificaciones del sistema.
Evaluarán el conjunto de las comidas
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la participación de las instituciones y los especialistas. “Hubo muchos aportes, todos se encuentran en evaluación y se recibe la predisposición de aportar de cada uno de los sectores”, señaló.
La funcionaria explicó que el propósito será contar con información nutricional integral y no limitar el análisis únicamente al desayuno. El estudio comprenderá el conjunto de la alimentación que reciben los alumnos durante la jornada escolar.
Con esos datos, la Mesa buscará establecer mecanismos para compensar, mediante las diferentes comidas, eventuales faltantes o excesos nutricionales. Los criterios definitivos serán establecidos después de concluir el diagnóstico técnico previsto para noviembre.
Estuvieron presentes en la reunión las nutricionistas Elsa Olmedo y María Belén Parodi, en representación del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; Sergio Britos, Ayelén Borg y Cecilia Simonetti, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea); José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Aníbal Sattler y Yanina Schmidt, decano y vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Sebastián Benedetti, coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas; Georgina López, directora de Salud Materno Infanto Juvenil; Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación; Verónica Berisso, ministra de Desarrollo Humano; y Lautaro Azzalini, director de Comedores Escolares.