Apareció el ganador de $39 millones en el Quini 6: “No lo podía creer” cuando la agenciera lo llamó para avisarle

Un apostador ganó $39.312.961 en el Quini 6 con una boleta confeccionada en la agencia de tómbola N° 424, ubicada en el barrio Sagrado Corazón de Gualeguaychú. Se trató de uno de los diez ganadores de la modalidad Siempre Sale del sorteo realizado este miércoles.

La apuesta acertó cinco de los seis números favorecidos: 11, 25, 27, 38, 40 y 44. El pozo de más de $393 millones se dividió entre los diez afortunados registrados en diferentes puntos del país.

La identidad del ganador se mantuvo bajo reserva por razones de seguridad. Pamela Brelis, responsable de la agencia ubicada sobre calle Roffo, cerca de 2 de Abril, confirmó que se trataba de un cliente habitual.

“Pensaba que le estaba mintiendo”

Brelis explicó que se enteró del premio durante la mañana, revisó las apuestas y se comunicó inmediatamente con el ganador. “Le mandé una foto con el premio que aparecía en la máquina. No lo podía creer y me preguntaba: ‘¿Vos me estás mintiendo? ¿Cuánto es eso en plata?’”, relató.

Según contó la agenciera, el ganador vive cerca del local y concurre regularmente para realizar sus apuestas. Además, suele utilizar siempre la misma boleta y mantiene sus números habituales.

“Es un cliente fijo. En cuanto me enteré, me puse a revisar y, por suerte, pude avisarle enseguida”, explicó Brelis. La titular del comercio sostuvo que nunca antes habían entregado un premio de semejante magnitud.

Agencia de tómbola N° 424 de Gualeguaychú (foto Elonce)

Cuánto dinero recibirá

El premio informado por el Quini 6 fue de $39.312.961. Sin embargo, después de la aplicación de los descuentos correspondientes, el apostador recibirá aproximadamente $28 millones.

La agencia puede abonar premios de hasta $5,5 millones. Como la suma superó ese límite, el trámite deberá completarse directamente ante el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) en Paraná.

El ganador deberá presentar su documento de identidad, una fotocopia, constancia de CUIL y los datos de una cuenta bancaria. El dinero no será entregado en efectivo, sino transferido a través del sistema bancario.

Brelis explicó que deberá esperar entre cuatro y cinco días hábiles antes de presentarse en la sede central del organismo. Ese plazo permitirá completar las verificaciones administrativas y validar la apuesta premiada.

La agencia no recibe un porcentaje del premio

La responsable del local aclaró que la agencia no cobrará una comisión adicional por haber vendido la boleta ganadora. Su ingreso se limita al porcentaje correspondiente por la comercialización de las apuestas.

“No cobramos nada del premio. Nosotros tenemos únicamente nuestro porcentaje de venta”, señaló. De todos modos, reconoció que el antecedente puede darle mayor visibilidad al comercio y atraer nuevos clientes.

“Nos queda el mote de agencia de buena suerte”, celebró Brelis. Hasta el momento, el local había entregado otros premios del Siempre Sale, aunque por montos considerablemente menores.

Una historia que comenzó en Gilbert

La agencia de tómbola N° 424 nació hace más de cuatro décadas en Gilbert y perteneció originalmente al abuelo de Pamela. Durante mucho tiempo fue la primera y única agencia de esa localidad.

Brelis heredó la actividad familiar y trasladó la tradición a Gualeguaychú. Desde hace 12 años se encuentra al frente del local instalado en el barrio Sagrado Corazón.

“Cuando era chiquita hacía las boletas a mano, así que imaginate los años que lleva la agencia en manos de la familia”, recordó.

El premio correspondió al sorteo Nº 3.409 del Quini 6. Mientras los pozos principales quedaron vacantes, el Siempre Sale distribuyó más de $393 millones entre diez apostadores con cinco aciertos.